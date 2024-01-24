Мокрий сніг, дощ і штормове попередження: прогноз погоди в Україні на 25 січня

Погода в Україні у четвер, 25 січня, буде хмарною та з опадами. Майже всю територію країни накриють мокрий сніг і дощ.

Крім того, у частині регіонів буде спостерігатися погіршення погодних умов. Через це у частині областей оголосили штормове попередження.

Дивіться також Чи вдарять сильні морози до кінця січня

Якою буде погода 25 січня

Як прогнозують синоптики, у четвер, 25 січня, температура повітря буде плюсовою на всій території країни. Вночі ще буде мороз від -8 до -3 градусів, однак вдень – значно потеплішає.

Так, на Заході та Півночі синоптики прогнозують вдень від +1 до +3 градусів тепла. У центральних та південних областях буде значно тепліше – тут стовпчики термометрів підіймуться до +6 градусів тепла. Прохолодніше буде на Сході, а також у Полтавській та Сумській областях, де температура вдень сягатиме від -1 до +2 градусів.

Синоптики попередили, що вдень 25 січня усю Україну накриють опади. Майже у всіх областях, окрім південних, вдень буде налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця, а у східних областях – подекуди ожеледь.

Вітер прогнозують південно-західний та західний, 7 – 12 метрів за секунду. Однак у західних та Вінницькій областях пориви вітру сягатимуть 15 – 20 метрів за секунду. Через це там оголосили штормове попередження.



Штормове попередження 25 січня / Карта Укргідрометцентру

Окрім того, в Карпатах прогнозують пориви вітру до 19 – 24 метрів за секунду, а також хуртовини. Синоптики попередили, що на високогір'ї Закарпатської та Івано-Франківської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).



Сніголавинна небезпека 25 січня / Карта Укргідрометцентру

Температура повітря в обласних центрах вдень

Київ – +1...+3;

Ужгород – +1...+3;

Львів – +1...+3;

Івано-Франківськ – +1...+3;

Тернопіль – +1...+3;

Чернівці – +1...+3;

Хмельницький – +1...+3;

Луцьк – +1...+3;

Рівне – +1...+3;

Житомир – +1...+3;

Вінниця – +1...+3;

Одеса – +5...+7;

Миколаїв – +4...+6;

Херсон – +3...+5;

Сімферополь – +4...+6;

Кропивницький – +1...+3;

Черкаси – +1...+3;

Чернігів – +1...+3;

Суми – -1...+1;

Полтава – -1...+1;

Дніпро – -1...+1;

Запоріжжя – +2...+4;

Донецьк – 0...+2;

Луганськ – -1...+1;

Харків – -1...+1.



Погода в Україні 25 січня / Карта Укргідрометцентру