Якою буде погода в Україні 26 липня: в яких регіонах дощитиме

25 липня 2024, 16:14
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У п'ятницю, 26 липня, в Україні очікується мінлива хмарність. У західних, Житомирській, Вінницькій, Одеській та Миколаївській областях короткочасні дощі, грози, вдень подекуди град та шквали 15 – 20 метрів за секунду, на решті території без опадів.

Актуальний прогноз погоди повідомили синоптики Укргідрометцентру. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів за секунду.

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Якою буде температура

Температура вночі 14 – 19 градусів тепла, на півдні країни до 22 градусів; вдень 25 – 30 градусів, у південно-східній частині 28 – 33 градусів, у західних, Вінницькій та Одеській областях 20 – 25градусів (у Карпатах вночі 8 13 градусів, вдень 14 – 19 градусів).

У Києві в п'ятницю, 26 липня, без опадів. Вітер північно-східний, 3 – 8 метри за секунду. Температура вночі 17 – 19 градусів, вдень 27 – 29 градусів.

Температура в обласних центрах України

  • Київ – +27...+29
  • Ужгород – +27..+29
  • Львів – +22...+24
  • Івано-Франківськ – +24...+26
  • Тернопіль – +22..+24
  • Чернівці – +22...+24
  • Хмельницький – +22…+24
  • Луцьк – +22...+24
  • Рівне – +24...+26
  • Житомир – +27...+29
  • Вінниця – +24...+26
  • Одеса – +29...+31
  • Миколаїв – +29...+31
  • Херсон – +29...+31
  • Сімферополь – +30...+32
  • Кропивницький – +24...+26
  • Черкаси – +23...+25
  • Чернігів – +27...+29
  • Суми – +27...+29
  • Полтава – +27...+29
  • Дніпро – +28...+30
  • Запоріжжя – +30...+32
  • Донецьк – +30...+32
  • Луганськ – +27...+29
  • Харків – +27...+29.


Прогноз погоди на 26 липня / Скриншот з сайту Укргідрометцентру

Зауважте. 24 – 27 липня у східних, центральних, більшості північних та південних областей надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Автор: Анастасія Лукашевська