Майже всю Україну накриють дощі та сніг: прогноз погоди на 26 листопада

26 листопада 2023, 09:15
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Джерело:

Укргідрометцентр

Погода в Україні у неділю, 26 листопада, буде прохолодною. У багатьох областях очікуються опади.

Цієї неділі в нашій країні очікуються складні погодні умови. Пориви вітру подекуди сягатимуть 15 – 22 метрів за секунду, а на Одещині та Миколаївщині – до 28 – 30 метрів за секунду.

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Де очікуються опади

На Заході майже в усіх областях, крім Закарпаття, можливий невеликий сніг вдень та вночі. На Півночі вдень буде значний сніг. На Сході можливі значні дощі та мокрий сніг. У Центрі вночі очікується помірний сніг, а вдень – значний сніг, подекуди з дощами. На Півдні вдень та вночі можливий значний мокрий сніг та дощ. Також синоптики попередили про ожеледицю на дорогах.

Вночі на Заході похолодає до -1…-3, а вдень стовпчики термометрів показуватимуть -3…-1. Така сама температура очікується на Півночі крім Київщини, де буде вдень і вночі 0…-2. На Сході нічна температура становитиме 0…+2, а денна +10…+12. У Центрі вночі стовпчики термометрів покажуть -1…-3, а вдень там буде 0…+2. На Півдні буде трохи тепліше. На Одещині та Миколаївщині вночі та вдень очікується +1…-1 та +1…+3 відповідно. На Херсонщині нічна температура становитиме +6…+4, а денна +10…+12. У Криму вночі буде +11…+9, а вдень до +13…+15.

Температура в обласних центрах

  • Київ 0…-2
  • Ужгород 0…-2
  • Львів -3…-1
  • Івано-Франківськ -3…-1
  • Тернопіль -3…-1
  • Чернівці -3…-1
  • Хмельницький -3…-1
  • Луцьк -3…-1
  • Рівне -3…-1
  • Житомир -3…-1
  • Вінниця -3…-1
  • Одеса +1…+3
  • Миколаїв +1…+3
  • Херсон +10…+12
  • Сімферополь +13…+15
  • Кропивницький -1…+1
  • Черкаси 0…+2
  • Чернігів -3…-1
  • Суми -3…-1
  • Полтава 0…+2
  • Дніпро -1…+1
  • Запоріжжя +11…+13
  • Донецьк +11..+13.
  • Луганськ +10…+12
  • Харків +8…+10


Погода в Україні 26 листопада / Карта Укргідрометцентру

Автор: Петро Залива