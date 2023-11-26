Майже всю Україну накриють дощі та сніг: прогноз погоди на 26 листопада
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні у неділю, 26 листопада, буде прохолодною. У багатьох областях очікуються опади.
Цієї неділі в нашій країні очікуються складні погодні умови. Пориви вітру подекуди сягатимуть 15 – 22 метрів за секунду, а на Одещині та Миколаївщині – до 28 – 30 метрів за секунду.
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Де очікуються опади
На Заході майже в усіх областях, крім Закарпаття, можливий невеликий сніг вдень та вночі. На Півночі вдень буде значний сніг. На Сході можливі значні дощі та мокрий сніг. У Центрі вночі очікується помірний сніг, а вдень – значний сніг, подекуди з дощами. На Півдні вдень та вночі можливий значний мокрий сніг та дощ. Також синоптики попередили про ожеледицю на дорогах.
Вночі на Заході похолодає до -1…-3, а вдень стовпчики термометрів показуватимуть -3…-1. Така сама температура очікується на Півночі крім Київщини, де буде вдень і вночі 0…-2. На Сході нічна температура становитиме 0…+2, а денна +10…+12. У Центрі вночі стовпчики термометрів покажуть -1…-3, а вдень там буде 0…+2. На Півдні буде трохи тепліше. На Одещині та Миколаївщині вночі та вдень очікується +1…-1 та +1…+3 відповідно. На Херсонщині нічна температура становитиме +6…+4, а денна +10…+12. У Криму вночі буде +11…+9, а вдень до +13…+15.
Температура в обласних центрах
- Київ 0…-2
- Ужгород 0…-2
- Львів -3…-1
- Івано-Франківськ -3…-1
- Тернопіль -3…-1
- Чернівці -3…-1
- Хмельницький -3…-1
- Луцьк -3…-1
- Рівне -3…-1
- Житомир -3…-1
- Вінниця -3…-1
- Одеса +1…+3
- Миколаїв +1…+3
- Херсон +10…+12
- Сімферополь +13…+15
- Кропивницький -1…+1
- Черкаси 0…+2
- Чернігів -3…-1
- Суми -3…-1
- Полтава 0…+2
- Дніпро -1…+1
- Запоріжжя +11…+13
- Донецьк +11..+13.
- Луганськ +10…+12
- Харків +8…+10