Опади по всій Україні та незимова температура: прогноз погоди на 26 лютого
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні у неділю, 26 лютого, обіцяє опади ледь не у кожному куточку нашої держави. Подекуди навіть повернеться невеликий сніг з дощем.
Однак суттєвих опадів синоптики не очікують ніде. Найсильніші будуть у вигляді помірного дощу та дощу з мокрим снігом у декількох областях України. А ось хмари затягнуть небо над усією державою.
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Прогноз погоди від Укргідрометцентру
Щодо температури за вікном, то вона радуватиме не зимовими позначками на термометрах. Так, наприклад, вночі найсильніший холод очікується у межах -1 градуса, а вдень мінімально буде +2.
Найтепліше у неділю буде на Півдні України. Там температура коливатиметься вдень від +4 до аж +17. Найхолодніші температури ж будуть на Заході, де очікують від +2 до +6. Щодо Півночі, то там українці відчуватимуть від +3 до +5, а на Сході України – від +6 до +9.
Погода у містах України 26 лютого
Київ – +3...+5
Ужгород – +4...+6
Львів – +2...+4
Івано-Франківськ – +2...+4
Тернопіль – +2...+4
Чернівці – +2...+4
Хмельницький – +2...+4
Луцьк – +2...+4
Рівне – +2...+4
Житомир – +3...+5
Вінниця – +3...+5
Одеса – +9...+11
Миколаїв – +8...+10
Херсон – +10...+12
Сімферополь – +15...+17
Кропивницький – +5...+7
Черкаси – +3...+5
Чернігів – +3...+5
Суми – +3...+5
Полтава – +5...+7
Дніпро – +7...+9
Запоріжжя – +11...+13
Донецьк – +7...+9
Луганськ – +6...+8
Харків – +7...+9