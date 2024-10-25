На Заході +18, але переважно – стрімке похолодання: прогноз погоди в Україні на 26 жовтня

25 жовтня 2024, 14:35
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Автор: Дмитро Усик

Джерело:

Укргідрометцентр

У суботу, 26 жовтня, по Україні прогнозується мінлива хмарність. У більшості областей буде доволі прохолодно, за винятком західних регіонів.

В Укргідрометцентрі зазначають, що субота пройде без опадів. Тому можна бути спокійним та лишати парасольку чи дощовик вдома.

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Якою буде погода по Україні

Так, синоптики 26 жовтня не очікують опадів по Україні, проте вночі та вранці у більшості районів Правобережжя та місцями на північному сході країни туман. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів за секунду.

Температура вночі не перевищуватиме +3...+8, у західних, Житомирській, Вінницькій та східних областях трохи прохолодніше – від +3 до -2. Вдень температура сягатиме +9...+14, а на Прикарпатті та Закарпатті підійматиметься до +18.

Якою буде погода в обласних центрах

  • Київ – +11...+13
  • Ужгород – +16...+18
  • Львів – +15...+17
  • Івано-Франківськ – +14...+16
  • Тернопіль – +13...+15
  • Чернівці – +15...+17
  • Хмельницький – +12...+14
  • Луцьк – +13...+15
  • Рівне – +12...+14
  • Житомир – +11...+13
  • Вінниця – +12...+14
  • Одеса – +12...+14
  • Миколаїв – +12...+14
  • Херсон – +12...+14
  • Сімферополь – +13...+15
  • Кропивницький – +12...+14
  • Черкаси – +11...+13
  • Чернігів – +10...+12
  • Суми – +9...+11
  • Полтава – +11...+13
  • Дніпро – +11...+13
  • Запоріжжя – +11...+13
  • Донецьк – +9...+11
  • Луганськ – +8...+10
  • Харків – +9...+11

Прогноз погоди в Україні на 23 жовтня / Укргідрометцентр