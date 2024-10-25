На Заході +18, але переважно – стрімке похолодання: прогноз погоди в Україні на 26 жовтня
Джерело:Укргідрометцентр
У суботу, 26 жовтня, по Україні прогнозується мінлива хмарність. У більшості областей буде доволі прохолодно, за винятком західних регіонів.
В Укргідрометцентрі зазначають, що субота пройде без опадів. Тому можна бути спокійним та лишати парасольку чи дощовик вдома.
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Якою буде погода по Україні
Так, синоптики 26 жовтня не очікують опадів по Україні, проте вночі та вранці у більшості районів Правобережжя та місцями на північному сході країни туман. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів за секунду.
Температура вночі не перевищуватиме +3...+8, у західних, Житомирській, Вінницькій та східних областях трохи прохолодніше – від +3 до -2. Вдень температура сягатиме +9...+14, а на Прикарпатті та Закарпатті підійматиметься до +18.
Якою буде погода в обласних центрах
- Київ – +11...+13
- Ужгород – +16...+18
- Львів – +15...+17
- Івано-Франківськ – +14...+16
- Тернопіль – +13...+15
- Чернівці – +15...+17
- Хмельницький – +12...+14
- Луцьк – +13...+15
- Рівне – +12...+14
- Житомир – +11...+13
- Вінниця – +12...+14
- Одеса – +12...+14
- Миколаїв – +12...+14
- Херсон – +12...+14
- Сімферополь – +13...+15
- Кропивницький – +12...+14
- Черкаси – +11...+13
- Чернігів – +10...+12
- Суми – +9...+11
- Полтава – +11...+13
- Дніпро – +11...+13
- Запоріжжя – +11...+13
- Донецьк – +9...+11
- Луганськ – +8...+10
- Харків – +9...+11
Прогноз погоди в Україні на 23 жовтня / Укргідрометцентр