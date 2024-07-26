Сухо та спекотно: прогноз погоди в Україні на 27 липня
Джерело:Укргідрометцентр
Похолодання тривало недовго, і стовпчики термометрів знову показуватимуть до +30. Звісно, це не пекельні +37 або й +40, але все одно досить жарко.
Де-не-де пройдуть дощі, та загалом в Україну повертається сильна спека. Це стосується, зокрема, вихідних 27 – 28 липня.
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Якою буде погода в Україні на 27 липня
Слід очікувати на мінливу хмарність і без опадів, лише в північній частині країни вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер переважно північний, 5 – 10 метрів на секунду.
Температура вночі +14...+19, на півдні країни до +23 градусів; удень +27...+32, у західних областях +24...+29; на високогір'ї Карпат вночі +7...+12, вдень +19...+24 градусів.
Прогноз погоди на 27 липня в Києві та в столичному регіоні
Тут також буде мінлива хмарність, без опадів. Удень місцями по області короткочасний дощ, гроза. Вітер північний, 5 – 10 метрів на секунду.
Температура по області вночі +14...+19 градусів, удень +27...+32 градуси, у Києві вночі +17...+19, вдень близько +30.
Попередження про пожежну небезпеку в Україні
26 – 29 липня в Україні, крім більшості західних, Вінницької, Одеської областей та Криму, надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Погода в обласних центрах
- Київ +29...+31
- Ужгород +28...+30
- Львів +27...+29
- Івано-Франківськ +26...+28
- Тернопіль +26...+28
- Чернівці +26...+28
- Хмельницький +26...+28
- Луцьк +26...+28
- Рівне +26...+28
- Житомир +27...+29
- Вінниця +29...+31
- Одеса +31...+33
- Миколаїв +31...+33
- Херсон +30...+32
- Сімферополь +29...+31
- Кропивницький +29...+31
- Черкаси +29...+31
- Чернігів +29...+31
- Суми +27...+29
- Полтава +29...+31
- Дніпро +31...+33
- Запоріжжя +30...+32
- Донецьк +28...+30
- Луганськ +27...+29
- Харків +28...+30