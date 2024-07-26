Сухо та спекотно: прогноз погоди в Україні на 27 липня

Похолодання тривало недовго, і стовпчики термометрів знову показуватимуть до +30. Звісно, це не пекельні +37 або й +40, але все одно досить жарко.

Де-не-де пройдуть дощі, та загалом в Україну повертається сильна спека. Це стосується, зокрема, вихідних 27 – 28 липня.

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Якою буде погода в Україні на 27 липня

Слід очікувати на мінливу хмарність і без опадів, лише в північній частині країни вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер переважно північний, 5 – 10 метрів на секунду.

Температура вночі +14...+19, на півдні країни до +23 градусів; удень +27...+32, у західних областях +24...+29; на високогір'ї Карпат вночі +7...+12, вдень +19...+24 градусів.

Прогноз погоди на 27 липня в Києві та в столичному регіоні

Тут також буде мінлива хмарність, без опадів. Удень місцями по області короткочасний дощ, гроза. Вітер північний, 5 – 10 метрів на секунду.

Температура по області вночі +14...+19 градусів, удень +27...+32 градуси, у Києві вночі +17...+19, вдень близько +30.

Попередження про пожежну небезпеку в Україні

26 – 29 липня в Україні, крім більшості західних, Вінницької, Одеської областей та Криму, надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Погода в обласних центрах

Київ +29...+31

Ужгород +28...+30

Львів +27...+29

Івано-Франківськ +26...+28

Тернопіль +26...+28

Чернівці +26...+28

Хмельницький +26...+28

Луцьк +26...+28

Рівне +26...+28

Житомир +27...+29

Вінниця +29...+31

Одеса +31...+33

Миколаїв +31...+33

Херсон +30...+32

Сімферополь +29...+31

Кропивницький +29...+31

Черкаси +29...+31

Чернігів +29...+31

Суми +27...+29

Полтава +29...+31

Дніпро +31...+33

Запоріжжя +30...+32

Донецьк +28...+30

Луганськ +27...+29

Харків +28...+30



Прогноз погоди в Україні на 27 липня / Укргідрометцентр