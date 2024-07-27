Мінлива хмарність та вітер: прогноз погоди в Україні на 28 липня
Джерело:Укргідрометцентр
У неділю, 28 липня, в Україні очікується мінлива хмарність. також синоптики прогнозують суху та теплу погоду.
Неба над Україною буде вкрито хмарами, однак опадів на більшості територій не очікується. Синоптики наголошують, що лише в західних областях вдень місцями можливий короткочасний дощ, гроза.
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Якою буде погода в Україні
У цей день також очікується вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів за секунду.
Крім цього, температура повітря вночі буде +14...+19 градусів, у південній частині до +22 градусів. Натомість вдень стовпчики термометрів покажуть +28...+33 градуси.
Якою буде погода на Київщині
У столиці та області очікується мінлива хмарність. Синоптики не прогнозують там опадів.
Вітер також передбачають змінних напрямків, 3 – 8 метрів за секунду. На Київщині температура повітря вночі +14...+19 градусів, вдень +28...+33 градуси.
Водночас у Києві вночі температура повітря очікується +17...+19 градусів, вдень +30...+32 градуси.
Якою буде погода в обласних центрах
- Київ +29...+31
- Ужгород +30...+32
- Львів +30...+32
- Івано-Франківськ +30...+32
- Тернопіль +30...+32
- Чернівці +30...+32
- Хмельницький +30...+32
- Луцьк +29...+31
- Рівне +29...+31
- Житомир +29...+31
- Вінниця +30...+32
- Одеса +29...+31
- Миколаїв +29...+31
- Херсон +31...+33
- Сімферополь +30...+32
- Кропивницький +30...+32
- Черкаси +30...+32
- Чернігів +29...+31
- Суми +29...+31
- Полтава +29...+31
- Дніпро +31...+33
- Запоріжжя +31...+33
- Донецьк +30...+32
- Луганськ +30...+32
- Харків +29...+31