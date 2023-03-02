Весна набирає обертів, однак деінде можливі дощі: прогноз погоди в Україні на 3 березня
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні у п'ятницю, 3 березня, буде теплою, але в окремих регіонах очікують весняні дощі. Натомість температура повітря нас тішитиме – від +5 градусів на Сході до +9 – на Півдні.
Найтепліше, звісно, буде на Півдні. А саме у Криму та у Херсонській, Одеській, Миколаївській областях.
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Прогноз погоди від Укргідрометцентру
Більша частина дня у західних областях буде хмарною. Також там можливі дощі. Температура повітря становитиме +3...+5 градусів. На Сході також буде хмарно, однак значно тепліше – +5...+7 градусів.
На Півночі із самого ранку хмари триматимуться на небі, а похмура погода не відступить до пізнього вечора. Однак опадів не буде. Повітря прогріється до +4...+6 градусів. На Півдні буде аж до +7...+9 градусів.
Хмарна погода протримається у Києві увесь день. Стовпчики термометрів покажуть +4...+6 градусів.
Погода у містах України 14 лютого
Київ – +4...+6
Ужгород – +3...+5
Львів – +3...+5
Івано-Франківськ – +3...+5
Тернопіль – +3...+5
Чернівці – +3...+5
Хмельницький – +3...+5
Луцьк – +3...+5
Рівне – +3...+5
Житомир – +4...+6
Вінниця – +4...+6
Одеса – +6...+8
Миколаїв – +6...+8
Херсон – +6...+8
Сімферополь – +7...+9
Кропивницький – +6...+8
Черкаси – +4...+6
Чернігів – +4...+6
Суми – +4...+6
Полтава – +4...+6
Дніпро – +4...+6
Запоріжжя – +6...+8
Донецьк – +5...+7
Луганськ – +4...+6
Харків – +4...+6