Похолодання, дощі та грози: яку погоду прогнозують в Україні на 3 червня

В Україні погода 3 червня буде більш прохолодна, аніж в попередні дні. На українців чекають дощі та місцями грози.

Найближчими днями територію України перетинатиме холодний атмосферний фронт. Тому на більшості території України температура повітря відчутно знизиться.

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Дощі з грозами можуть затриматися у центральних областях

В Україні, крім західних, вдень і північних областей, будуть короткочасні дощі, вдень місцями навіть грози. Дощі з грозами прогнозують у центральних областях.

Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду, вдень при грозах місцями пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду.

Температура вночі у західних та північних областях 6 – 11 градусів, на решті території 12 – 17 градусів. Удень у західних, північних, більшості центральних та Одеській областях 17 – 22 градуси, на решті території 23 – 28 градусів.

Спека залишиться на східній частині України, Херсонщині, Запоріжжі та в Крим. Там очікується 24 – 29 градусів. У цілому на більшості території України все ж буде суха погода.

Якою буде погода вдень в обласних центрах

Київ – +17...+19

Ужгород – +20...+22

Львів – +17...+19

Івано-Франківськ – +18...+20

Тернопіль – +18...+20

Чернівці – +19...+21

Хмельницький – +18...+20

Луцьк – +16...+18

Рівне – +17...+19

Житомир – +17...+19

Вінниця – +18...+20

Одеса – +21..+23

Миколаїв – +23...+25

Херсон – +25...+27

Сімферополь – +23...+25

Кропивницький – +18...+20

Чернігів – +17...+19

Суми – +16...+18

Полтава – +18...+20

Дніпро – +23...+25

Запоріжжя – +24...+26

Донецьк – +24...+26

Луганськ – +25...+27

Харків – +23...+25



Погода в Україні 3 червня / Укргідрометцентр