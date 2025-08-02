Місцями спека, в кількох областях помірні дощі та грози: прогноз погоди на 3 серпня
У неділю, 3 серпня, в Україні буде мінлива хмарність. У більшості областей без опадів, але короткочасні дощі очікуються на Закарпатті та Прикарпатті, на Сході країни – помірні.
Про це пише 24 Канал із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
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Якою буде погода 3 серпня?
За даними синоптиків, у неділю, 3 серпня, Україну чекає мінлива хмарність. Удень на Закарпатті й Прикарпатті короткочасний дощ, на Сході та Південному Сході країни помірні, місцями значні дощі, а подекуди грози.
Вітер очікується північно-східний, а в західних областях південно-східний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура вночі +14…+19, удень +24…+29; на Півдні та Сході країни вночі може бути +18…+23, удень +30…+34; у Карпатах вночі +7…+12, а вдень +17…+22.
Прогноз погоди на 3 серпня / Карта Укргідрометцентру
Якою буде температура в обласних центрах?
- Київ +26...+28;
- Ужгород +26...+28;
- Львів +27...+29;
- Івано-Франківськ +27...+29;
- Тернопіль +27...+29;
- Чернівці +27...+29;
- Хмельницький +26...+28;
- Луцьк +28...+30;
- Рівне +27...+29;
- Житомир +26...+28;
- Вінниця +27...+29;
- Одеса +29...+31;
- Миколаїв +31...+33;
- Херсон +31...+33;
- Сімферополь +31...+33;
- Кропивницький +28...+30;
- Черкаси +27...+29;
- Чернігів +26...+28;
- Суми +25...+27;
- Полтава +27...+29;
- Дніпро +28...+30;
- Запоріжжя +31...+33;
- Донецьк +28...+30;
- Луганськ +28...+30;
- Харків +29...+31.