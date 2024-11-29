Опади у кількох областях, туман, але не холодно: прогноз погоди на 30 листопада

29 листопада 2024, 14:55
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Автор: Ірина Чеботнікова

Останній день листопада обіцяє бути досить приємним. Уночі чекаємо на мороз у кілька градусів, а удень в усіх областях будуть плюсові температури – саме для суботніх прогулянок.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр. Найтепліше буде на Закарпатті, Одещині та в Криму – до +9 градусів.

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Прогноз погоди в Україні на 30 листопада

Хмарно з проясненнями. Без опадів, лише у західних, Житомирській, Вінницькій та Київській областях вночі місцями невеликий мокрий сніг та дощ.

У північній частині вночі та вранці туман. В західних, північних та Вінницькій областях на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду.

Температура вночі від +2 тепла до -3, вдень від -1 до +4, у більшості західних та південних областей +3...+8 градусів; на півдні Одещини та в Криму вночі -1...-6, вдень +5...+10 градусів.

Якою буде погода в Києві та в столичному регіоні

Хмарно з проясненнями. Вночі місцями невеликий мокрий сніг та дощ, вдень без опадів. Вночі та вранці туман, на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду.

Температура в області вночі від +2 до -3, вдень 0...+4; у Києві вночі близько нуля, вдень +1...+3 градусів.

Попередження про гідрометеорологічні явища в Україні

Вночі та вранці 30 листопада у Волинській, Рівненській, Житомирській, Київській, Чернігівській та Сумській областях туман, видимість 200 – 500 метрів. I рівень небезпечності, жовтий. Погодні умови призведуть до порушення руху транспорту,
– попередили синоптики.

Туман в Україні / Укргідрометцентр

Погода в обласних центрах

  • Київ +1...+3
  • Ужгород +7...+9
  • Львів +4...+6
  • Івано-Франківськ +3...+5
  • Тернопіль +2...+4
  • Чернівці +3...+5
  • Хмельницький +2...+4
  • Луцьк +4...+6
  • Рівне +2...+4
  • Житомир +1...+3
  • Вінниця +2...+4
  • Одеса +6...+8
  • Миколаїв +5...+7
  • Херсон +5...+7
  • Сімферополь +7...+9
  • Кропивницький +1...+3
  • Черкаси +1...+3
  • Чернігів 0...+2
  • Суми 0...+2
  • Полтава +1...+3
  • Дніпро +1...+3
  • Запоріжжя +4...+6
  • Донецьк 0...+2
  • Луганськ 0...+2
  • Харків 0...+2


Прогноз погоди в Україні на 30 листопада / Укргідрометцентр