Сильна ожеледиця і подекуди сніжитиме: прогноз погоди на 30 листопада

Погода в Україні у четвер, 30 листопада, буде хмарною з проясненнями. У більшості областей опадів не буде, проте подекуди прогнозують ожеледицю та сніг.

Синоптики попередили про 3 рівень сніголавинної небезпеки на високогiр'ї Iвано-Франкiвської та східної частини Закарпатської областей. Через снігопади та хуртовини 29 – 30 листопада там можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин.

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Якою буде погода в регіонах України

У більшості областей України погода буде хмарною з проясненнями та без опадів. Щоправда, подекуди таки сніжитиме:

у північно-східних областях – вночі буде невеликий сніг;

на Закарпатті та Прикарпатті – помірний мокрий сніг вдень, місцями – налипання мокрого снігу, ожеледь.

Окрім того, синоптики попередили про ожеледицю на дорогах у:

західних;

північних;

більшості центральних та Харківської областей.

Через це у цих областях оголосили про 1 рівень небезпечності, тобто жовтий.



Синоптики попередили про ожеледицю 30 листопада 2023 року

В Україні буде не надто тиха погода, адже прогнозують західний та південно-західний вітер, який сягатиме 7 – 12 метрів за секунду, в Карпатах – місцями пориви до 15 – 20 метрів за секунду.

В середньому температура становитиме:

вночі – 3 – 8 градусів морозу, на Заході України – 6 – 11 градусів, на південно-східному напрямку – нульова температура;

вдень – від 3 градусів морозу до 2 – тепла, на Півдні країни буде ледь не найтепліше – 1 – 6 градусів тепла.

Найтеплішою буде погода в Криму – до 4 – 9 градусів тепла вдень та до 1 – 6 вночі.

До речі, у Київській області буде хмарно з проясненнями, вночі – місцями невеликий сніг, вдень опадів не прогнозують, проте попереджають про ожеледицю на дорогах.

Температура вночі – 3 – 8 градусів морозу, вдень – від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. У Києві вночі 4 – 6 градусів морозу, вдень – нульова температура,

– заявили синоптики.

Ба більше, фахівці Укргідрометцентру пояснили, що 30 листопада можуть з'явитись і посилитись льодові явища у вигляді заберегів, шугоходу до встановлення льодоставу в річках суббасейнів:

Верхнього та Середнього Дніпра,

Десни,

Прип'яті,

Київському,

Канівському та мілководдях Кременчуцького водосховищ.

Саме тому можуть сформуватись зажори льоду з різким коливанням рівнів води.

Подекуди навіть довелось оголошувати 3 рівень небезпеки, тобто коричневий. Адже через спустошення Каховського водосховища та входження Дніпра в старе природне русло рівні води значно нижчі за відмітки водозаборів у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях.



Синоптики попередили про небезпеку на воді

Якою буде погода в містах України

Київ – -1…+1

Ужгород – -1…+1

Львів – -1…+1

Івано-Франківськ – -4…-2

Тернопіль – -1…+1

Чернівці – -4…-2

Хмельницький – -1…+1

Луцьк – 0…-2

Рівне – 0…-2

Житомир – -1…+1

Вінниця – -1…+1

Одеса – +1…+3

Миколаїв – +3…+5

Херсон – +1…+3

Сімферополь – +3…+5

Кропивницький – 0…+2

Черкаси – -1…+1

Чернігів – 0...+2

Суми – -4…-2

Полтава – 0…+2

Дніпро – 1…+3

Запоріжжя – +2…+4

Донецьк – 0…+2

Луганськ – -1…+1

Харків – -1…+1

Погода в Україні 30 листопада / Карта Укргідрометцентру