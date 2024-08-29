Спекотно, але у деяких регіонах можливі дощі та грози: якою буде погода 30 серпня
Джерело:Укргідрометцентр
Укргідрометцентр опублікував прогноз погоди на 30 серпня. На вулиці буде тепло, а у деяких регіонах досі триматиметься спека. Водночас де-не-де таки можливі опади.
У п'ятницю синоптики прогнозують мінливу хмарність. Вітер буде південно-східний та північно-східний, 5-10 метрів на секунду.
Дивіться також Спека, грози чи похолодання і заморозки у вересні: яка буде погода восени – інтерв'ю синоптикині
Прогноз погоди в Україні на 30 серпня
Загалом опадів не прогнозується, лише у південній частині країни місцями пройде короткочасний дощ, також можлива гроза.
Температура вночі становитиме 15 – 20 градусів, а у південній частині до 23 градусів. Тим часом вдень буде 28 –33 градуси. А ось на високогір'ї Карпат традиційно холодніше – вночі буде 10 – 15 градусів, а вдень 14 – 19 градусів.
Загалом стовпчики термометрів в обласних центрах показуватимуть таку температуру вдень:
- Київ +30...+32
- Ужгород +30...+32
- Львів +28...+30
- Івано-Франківськ +28...+30
- Тернопіль +28...+30
- Чернівці +28...+30
- Хмельницький +28...+30
- Луцьк +28...+30
- Рівне +28...+30
- Житомир +30...+32
- Вінниця +31...+33
- Одеса +30...+32
- Миколаїв +31...+33
- Херсон +31...+33
- Сімферополь +28...+30
- Кропивницький +29...+31
- Черкаси +30...+32
- Чернігів +30...+32
- Суми +30...+32
- Полтава +30...+32
- Дніпро +31...+33
- Запоріжжя +29...+31
- Донецьк +29...+31
- Луганськ +30...+32
- Харків +31...+33
Погода 30 серпня / Укргідрометцентр
Прогноз погоди у Києві
Опадів у столиці також не буде. Температура у Києві вночі становитиме 17 – 19 градусів, вдень 30 – 32 градуси. Тим часом по області температура становитиме 15 – 20 градусів вночі та 28 – 33 градуси вдень.