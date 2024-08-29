Спекотно, але у деяких регіонах можливі дощі та грози: якою буде погода 30 серпня

29 серпня 2024, 15:37
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Автор: Анастасія Кушпіт

Джерело:

Укргідрометцентр

Укргідрометцентр опублікував прогноз погоди на 30 серпня. На вулиці буде тепло, а у деяких регіонах досі триматиметься спека. Водночас де-не-де таки можливі опади.

У п'ятницю синоптики прогнозують мінливу хмарність. Вітер буде південно-східний та північно-східний, 5-10 метрів на секунду.

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Прогноз погоди в Україні на 30 серпня

Загалом опадів не прогнозується, лише у південній частині країни місцями пройде короткочасний дощ, також можлива гроза.

Температура вночі становитиме 15 – 20 градусів, а у південній частині до 23 градусів. Тим часом вдень буде 28 –33 градуси. А ось на високогір'ї Карпат традиційно холодніше – вночі буде 10 – 15 градусів, а вдень 14 – 19 градусів.

Загалом стовпчики термометрів в обласних центрах показуватимуть таку температуру вдень:

  • Київ +30...+32
  • Ужгород +30...+32
  • Львів +28...+30
  • Івано-Франківськ +28...+30
  • Тернопіль +28...+30
  • Чернівці +28...+30
  • Хмельницький +28...+30
  • Луцьк +28...+30
  • Рівне +28...+30
  • Житомир +30...+32
  • Вінниця +31...+33
  • Одеса +30...+32
  • Миколаїв +31...+33
  • Херсон +31...+33
  • Сімферополь +28...+30
  • Кропивницький +29...+31
  • Черкаси +30...+32
  • Чернігів +30...+32
  • Суми +30...+32
  • Полтава +30...+32
  • Дніпро +31...+33
  • Запоріжжя +29...+31
  • Донецьк +29...+31
  • Луганськ +30...+32
  • Харків +31...+33


Погода 30 серпня / Укргідрометцентр

Прогноз погоди у Києві

Опадів у столиці також не буде. Температура у Києві вночі становитиме 17 – 19 градусів, вдень 30 – 32 градуси. Тим часом по області температура становитиме 15 – 20 градусів вночі та 28 – 33 градуси вдень.