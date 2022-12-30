Плюсова температура та жовтий рівень небезпеки: прогноз погоди в Україні на 31 грудня

У суботу, 31 грудня, Україну подекуди огорне густий туман. Синоптики обіцяють, що в переддень Нового року істотних опадів не буде.

У всіх областях України буде хмарна погода з проясненнями. Очікується, що в Карпатах та північно-східних регіонах буде невеликий дощ з мокрим снігом.

До теми +14 градусів і жодного снігу: в яких областях чекати аномальне потепління

Прогноз погоди від Укргідрометцентру

Синоптики прогнозують, що вночі та вранці густий туман з'явиться у більшості західних, центральних, південних, Житомирській та Київській областях.

Вітер переважатиме південно-західний, 7-12 метрів за секунду. Вдень в Карпатах очікують подекуди пориви вітру 15-20 метрів за секунду.

Температура вночі коливатиметься від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу. Вдень у західних областях повітря прогріється від 3 до 8 градусів тепла.

Водночас в Криму та на півдні Одещини температура становитиме 6-11 градусів тепла, в Карпатах вночі та вдень – близько 0 градусів.

В яких областях запровадили жовтий рівень небезпеки

За інформацією Укргідрометцентру, 31 грудня у більшості західних, центральних та Житомирській областях з'явиться туман. Попереджають, що видимість становитиме 200-500 метрів.

Відтак, у Рівненській, Житомирській, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, Кіровоградській та Полтавській областях запровадили жовтий рівень небезпеки.

В яких областях ввели жовтий рівень небезпеки / Фото Укргідрометцентру

Погода в містах України

Ужгород – +6...+8

Львів – +8...+10

Івано-Франківськ – +8...+10

Тернопіль – +8...+10

Чернівці – +8...+10

Хмельницький – +8...+10

Луцьк – +8...+10

Рівне – +8...+10

Житомир – +6...+8

Вінниця – +5...+7

Одеса – +8...+10

Миколаїв – +6...+8

Херсон – +7...+9

Сімферополь – +8...+10

Кропивницький – +4...+6

Черкаси – +4...+6

Чернігів – +3...+5

Суми – +3...+5

Полтава – +4...+6

Дніпро – +5...+7

Запоріжжя – +6...+8

Донецьк – +4...+6

Луганськ – +5...+7

Харків – +4...+6

Київ – +4...+6

Прогноз погоди на 31 грудня / Фото Укргідрометцентру