Плюсова температура та жовтий рівень небезпеки: прогноз погоди в Україні на 31 грудня
Джерело:Укргідрометцентр
У суботу, 31 грудня, Україну подекуди огорне густий туман. Синоптики обіцяють, що в переддень Нового року істотних опадів не буде.
У всіх областях України буде хмарна погода з проясненнями. Очікується, що в Карпатах та північно-східних регіонах буде невеликий дощ з мокрим снігом.
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Прогноз погоди від Укргідрометцентру
Синоптики прогнозують, що вночі та вранці густий туман з'явиться у більшості західних, центральних, південних, Житомирській та Київській областях.
Вітер переважатиме південно-західний, 7-12 метрів за секунду. Вдень в Карпатах очікують подекуди пориви вітру 15-20 метрів за секунду.
Температура вночі коливатиметься від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу. Вдень у західних областях повітря прогріється від 3 до 8 градусів тепла.
Водночас в Криму та на півдні Одещини температура становитиме 6-11 градусів тепла, в Карпатах вночі та вдень – близько 0 градусів.
В яких областях запровадили жовтий рівень небезпеки
За інформацією Укргідрометцентру, 31 грудня у більшості західних, центральних та Житомирській областях з'явиться туман. Попереджають, що видимість становитиме 200-500 метрів.
Відтак, у Рівненській, Житомирській, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, Кіровоградській та Полтавській областях запровадили жовтий рівень небезпеки.
Погода в містах України
- Ужгород – +6...+8
- Львів – +8...+10
- Івано-Франківськ – +8...+10
- Тернопіль – +8...+10
- Чернівці – +8...+10
- Хмельницький – +8...+10
- Луцьк – +8...+10
- Рівне – +8...+10
- Житомир – +6...+8
- Вінниця – +5...+7
- Одеса – +8...+10
- Миколаїв – +6...+8
- Херсон – +7...+9
- Сімферополь – +8...+10
- Кропивницький – +4...+6
- Черкаси – +4...+6
- Чернігів – +3...+5
- Суми – +3...+5
- Полтава – +4...+6
- Дніпро – +5...+7
- Запоріжжя – +6...+8
- Донецьк – +4...+6
- Луганськ – +5...+7
- Харків – +4...+6
- Київ – +4...+6