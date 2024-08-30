Мінлива хмарність та пориви вітру у деяких областях: прогноз погоди в Україні на 31 серпня

30 серпня 2024, 14:44
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Автор: Вікторія Кульженко

Джерело:

Укргідрометцентр

У суботу, 31 серпня, в Україні очікується мінлива хмарність. У окремих регіонах можуть пройти короткочасні дощі.

В останній день літа небо буде вкрите хмарами, проте крізь них пробиватиметься сонце. Водночас спека відступати не буде.

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Якою буде погода в Україні

Синоптики прогнозують, що опадів у цей день не буде. Лише у південній частині, вночі і на Дніпропетровщині та Кіровоградщині місцями можливі короткочасний дощ, гроза.

Вітер очікується північно-східний. На Лівобережжі він може переходити на південно-східний, 5 – 10 метрів за секунду, вдень на півдні та сході країни можливі пориви 15 – 20 метрів за секунду.

Температура повітря вночі буде +15...+20 градусів, у південних областях до +23 градуси; вдень +26...+31 градус, у східних, Дніпропетровській, Полтавській та Сумській областях до +34 градуси.

Якою буде погода на Київщині

У столиці та області також прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Вітер очікується північно-східний, 5 – 10 метрів за секунду.

Температура повітря вночі опуститься до +15...+20 градусів, а натомість вдень підніметься до +26...+31 градус. 

Водночас у Києві синоптики прогнозують вночі +17...+19 градусів, вдень близько +30 градусів.

Якою буде погода в обласних центрах

  • Київ +30...+32
  • Ужгород +30...+32
  • Львів +30...+32
  • Івано-Франківськ +30...+32
  • Тернопіль +29...+31
  • Чернівці +30...+32
  • Хмельницький +30...+32
  • Луцьк +29...+31
  • Рівне +29...+31
  • Житомир +30...+32
  • Вінниця +30...+32
  • Одеса +28...+30
  • Миколаїв +29...+31
  • Херсон +29...+31
  • Сімферополь +28...+30
  • Кропивницький +28...+30
  • Черкаси +30...+32
  • Чернігів +30...+32
  • Суми +30...+32
  • Полтава +30...+32
  • Дніпро +31...+33
  • Запоріжжя +31...+33
  • Донецьк +30...+32
  • Луганськ +30...+32
  • Харків +31...+33


Прогноз погоди на 31 серпня / Укргідрометцентр