Мінлива хмарність та пориви вітру у деяких областях: прогноз погоди в Україні на 31 серпня

У суботу, 31 серпня, в Україні очікується мінлива хмарність. У окремих регіонах можуть пройти короткочасні дощі.

В останній день літа небо буде вкрите хмарами, проте крізь них пробиватиметься сонце. Водночас спека відступати не буде.

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Якою буде погода в Україні

Синоптики прогнозують, що опадів у цей день не буде. Лише у південній частині, вночі і на Дніпропетровщині та Кіровоградщині місцями можливі короткочасний дощ, гроза.

Вітер очікується північно-східний. На Лівобережжі він може переходити на південно-східний, 5 – 10 метрів за секунду, вдень на півдні та сході країни можливі пориви 15 – 20 метрів за секунду.

Температура повітря вночі буде +15...+20 градусів, у південних областях до +23 градуси; вдень +26...+31 градус, у східних, Дніпропетровській, Полтавській та Сумській областях до +34 градуси.

Якою буде погода на Київщині

У столиці та області також прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Вітер очікується північно-східний, 5 – 10 метрів за секунду.

Температура повітря вночі опуститься до +15...+20 градусів, а натомість вдень підніметься до +26...+31 градус.

Водночас у Києві синоптики прогнозують вночі +17...+19 градусів, вдень близько +30 градусів.

Якою буде погода в обласних центрах

Київ +30...+32

Ужгород +30...+32

Львів +30...+32

Івано-Франківськ +30...+32

Тернопіль +29...+31

Чернівці +30...+32

Хмельницький +30...+32

Луцьк +29...+31

Рівне +29...+31

Житомир +30...+32

Вінниця +30...+32

Одеса +28...+30

Миколаїв +29...+31

Херсон +29...+31

Сімферополь +28...+30

Кропивницький +28...+30

Черкаси +30...+32

Чернігів +30...+32

Суми +30...+32

Полтава +30...+32

Дніпро +31...+33

Запоріжжя +31...+33

Донецьк +30...+32

Луганськ +30...+32

Харків +31...+33



Прогноз погоди на 31 серпня / Укргідрометцентр