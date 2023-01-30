Опади та плюсова температура: погода в Україні 31 січня

В останній день січня українців чекають снігопади ледь не у кожному куточку України. Лише у Криму очікується невеликий дощ, а в столиці – відсутність опадів.

Найтепліше у цей день буде також у Криму. На іншій території України температура коливатиметься переважно близько 0.

До теми Найвищі показники за всю історію, – синоптик про погоду у січні 2023

Прогноз погоди від Укргідрометцентру

Так, на Заході нашої держави можна очікувати від -4 вночі до +3 вдень, а також на невеликий сніг з дощем. На Півночі та Півдні України також падатиме сніг з дощем, і лише у Києві очікується хмарна погода, а у Кропивницькому обіцяють відсутність суттєвих опадів. Температура ж коливатиметься від -6 вночі до +3 вдень.

Щодо Сходу, то там очікуються найбільші морози 31 січня. Подекуди стовпчик термометра опускатиметься до -5 навіть удень. Загалом же очікують коливання температури від -7 вночі до +1 вдень. Як і в інших частинах України, на Сході очікують невеликий сніг з дощем.

Погода у містах України 31 січня

Ужгород – +2...+4

Львів – 0...+2

Івано-Франківськ – 0...+2

Тернопіль – +1...+3

Чернівці – 0...+2

Хмельницький – +1...+3

Луцьк – 0...+2

Рівне – 0...+2

Житомир – +1...+3

Вінниця – +1...+3

Одеса – 0...+2

Миколаїв – 0...+2

Херсон – 0...+2

Сімферополь – +3...+5

Кропивницький – 0...+2

Черкаси – 0…+2

Чернігів – 0…+2

Суми – +1…+3

Полтава – -1...+1

Дніпро – -1...+1

Запоріжжя – 0…+2

Донецьк – -5…-3

Луганськ – -1...+1

Харків – -1...+1

Київ – -1...+1



Прогноз погоди на 31 січня / Фото Укргідрометцентру