Сонячна, але одночасно дощова весна: прогноз погоди в Україні на 4 березня

Погода в Україні у суботу, 4 березня, буде хмарною, однак з проясненнями. Водночас синоптики прогнозують опади у певних регіонах.

Нарешті прийшла весна, а разом з нею – потепління. Однак сподіватися, що позначки термометрів найближчими днями у всіх регіонах підіймуться вверх – не варто. Пощастить лише жителям деяких областей.

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Погода по регіонах

На Заході України температура коливатиметься від +5 до +7 градусів за Цельсієм. Опади можливі лише у Волинській, Рівненській та Житомирській областях.

Також жителям Півночі – зокрема, Сум та Чернігова – слід брати зі собою парасольки, адже дощ з мокрим снігом може заскочити зненацька. А от на Півдні та на Сході нашої держави очікується сонячна погода, хоча все ж інколи весняні промені ховатимуться за хмарами.

Така ж ситуація буде в Центрі України. Ба більше, температура вдень може досягати аж +10 градусів за Цельсієм.

Без опадів, лише вдень у північній частині країни місцями невеликий дощ та мокрий сніг. Вітер західний, південно-західний, від 7 до 12 метрів на секунду, вдень в Україні, крім південної частини, пориви від 15 до 20 метрів на секунду,

– написали в Укргідрометцентр.

Окремо слід розповісти про погоду в столиці. Власне, синоптики прогнозують добу без опадів у Києві з температурою від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу вночі та від 3 до 8 градусів тепла вдень.

Якою буде температура у найбільших містах

Київ – +4...+6

Ужгород – +5...+7

Львів – +5...+7

Івано-Франківськ – +5...+7

Тернопіль – +5...+7

Чернівці – +5...+7

Хмельницький – +5...+7

Луцьк – +3...+5

Рівне – +3...+5

Житомир – +5...+7

Вінниця – +6...+8

Одеса – +8...+10

Миколаїв – +8...+10

Херсон – +8...+10

Сімферополь – +8...+10

Кропивницький – +8...+10

Черкаси – +6...+8

Чернігів – +3...+5

Суми – +4...+6

Полтава – +5...+7

Дніпро – +6...+8

Запоріжжя – +8...+10

Донецьк – +6...+8

Луганськ – +5...+7

Харків – +5...+7



Прогноз погоди на 4 березня / Карта Укргідрометцентру