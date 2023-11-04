Незначне потепління і дощі: прогноз погоди в Україні 4 листопада
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні 4 листопада буде дещо теплішою, аніж у попередні дні. Однак у багатьох регіонах країни слід очікувати дощі.
Через Правобережжя України на вихідних пройде циклон. У багатьох регіонах буде дощова погода, однак температура без істотних змін.
Дивіться також В Україну йде аномальна погода: яких змін чекати від листопада
Якою буде погода в Україні в суботу
У північних та центральних областях значні дощі, на Сході та південному Сході – без опадів. Невеликі дощі вночі слід чекати у західних, східних, Житомирській та Вінницькій областях.
Вдень у північних та більшості центральних областей помірні, місцями значні дощі. На решті території без істотних опадів.
У суботу в ночі у західних, вдень у центральних, південних областях – місцями пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду.
Температура вночі майже по всій Україні 5 – 12 градусів тепла, вдень 12 – 19. У південній частині вночі 13 – 17, а вдень 20 – 23 градуси тепла.
У Києві температура повітря вночі 7 – 9 градусів та 14 – 16 вдень. Погода в столиці буде хмарна з проясненнями. Вдень помірний, місцями значний дощ.
Погода в обласних центрах
- Київ +14...+16
- Ужгород +14...+16
- Львів +14...+16
- Івано-Франківськ +14...+16
- Тернопіль +15...+17
- Чернівці +14...+16
- Хмельницький +15...+17
- Луцьк +13...+15
- Рівне +14...+16
- Житомир +14...+16
- Вінниця +15...+17
- Одеса +20...+22
- Миколаїв +20...+22
- Херсон +20...+22
- Сімферополь +22...+24
- Кропивницький +18...+20
- Черкаси +15...+17
- Чернігів +13...+15
- Суми +13...+15
- Полтава +15...+17
- Дніпро +16...+18
- Запоріжжя +19...+21
- Донецьк +16...+18
- Луганськ +14...+16
- Харків +14...+16
Прогноз погоди в Україні на 4 листопада / Карта Укргідрометцентру