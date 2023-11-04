Незначне потепління і дощі: прогноз погоди в Україні 4 листопада

Погода в Україні 4 листопада буде дещо теплішою, аніж у попередні дні. Однак у багатьох регіонах країни слід очікувати дощі.

Через Правобережжя України на вихідних пройде циклон. У багатьох регіонах буде дощова погода, однак температура без істотних змін.

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Якою буде погода в Україні в суботу

У північних та центральних областях значні дощі, на Сході та південному Сході – без опадів. Невеликі дощі вночі слід чекати у західних, східних, Житомирській та Вінницькій областях.

Вдень у північних та більшості центральних областей помірні, місцями значні дощі. На решті території без істотних опадів.

У суботу в ночі у західних, вдень у центральних, південних областях – місцями пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду.

Температура вночі майже по всій Україні 5 – 12 градусів тепла, вдень 12 – 19. У південній частині вночі 13 – 17, а вдень 20 – 23 градуси тепла.

У Києві температура повітря вночі 7 – 9 градусів та 14 – 16 вдень. Погода в столиці буде хмарна з проясненнями. Вдень помірний, місцями значний дощ.

Погода в обласних центрах

Київ +14...+16

Ужгород +14...+16

Львів +14...+16

Івано-Франківськ +14...+16

Тернопіль +15...+17

Чернівці +14...+16

Хмельницький +15...+17

Луцьк +13...+15

Рівне +14...+16

Житомир +14...+16

Вінниця +15...+17

Одеса +20...+22

Миколаїв +20...+22

Херсон +20...+22

Сімферополь +22...+24

Кропивницький +18...+20

Черкаси +15...+17

Чернігів +13...+15

Суми +13...+15

Полтава +15...+17

Дніпро +16...+18

Запоріжжя +19...+21

Донецьк +16...+18

Луганськ +14...+16

Харків +14...+16



Прогноз погоди в Україні на 4 листопада / Карта Укргідрометцентру