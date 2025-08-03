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24 Канал Новини України Дощі на Заході та Сході, до +32 на Півдні: прогноз погоди на 4 серпня
3 серпня, 14:36
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Дощі на Заході та Сході, до +32 на Півдні: прогноз погоди на 4 серпня

Ірина Чеботнікова

У понеділок, 4 серпня, в Україні буде мінлива хмарність з дощами в різних регіонах. Якщо в багатьох областях стовпчики термометрів зупиняться на позначці +26..+28 градусів, то на Півдні буде до +32. До +30 градусів буде і на Вінниччині.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди в Україні на 4 серпня

Очікуємо мінливу хмарність. У східних та північно-східних, вдень і у західних областях короткочасні дощі, місцями грози; на решті території без опадів.

Вітер північний, північно-західний, 5 – 10 метрів на секунду, на Лівобережжі 7 – 12 метрів на секунду.

Температура вночі +14...+19 градусів, у південній частині до +23; вдень +24...+29, у південній частині до +34; в Карпатах вночі +9...+14, вдень +18...+23 градуси.

Якою буде погода в Києві та на Київщині 4 серпня?

Тут також прогнозують мінливу хмарність без опадів. Вітер північно-західний, 5 – 10 метрів на секунду.

Температура вночі +14...+19 градусів, удень +24...+29; у Києві вночі +17...+19, вдень +26...+28 градусів.

Погода в обласних центрах

  • Київ +26...+28
  • Ужгород +23...+25
  • Львів +26...+28
  • Івано-Франківськ +26...+28
  • Тернопіль +26...+28
  • Чернівці +26...+28
  • Хмельницький +26...+28
  • Луцьк +26...+28
  • Рівне +26...+28
  • Житомир +26...+28
  • Вінниця +28...+30
  • Одеса +28...+30
  • Миколаїв +30...+32
  • Херсон +31...+33
  • Сімферополь +30...+32
  • Кропивницький +29...+31
  • Черкаси +27...+29
  • Чернігів +26...+28
  • Суми +26...+28
  • Полтава +26...+28
  • Дніпро +28...+30
  • Запоріжжя +30...+32
  • Донецьк +27...+29
  • Луганськ +26...+28
  • Харків +26...+28


Прогноз погоди в Україні на 4 серпня / Укргідрометцентр