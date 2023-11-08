Похолодання відчують усі області: прогноз погоди на 9 листопада
Погода у четвер, 9 листопада, в Україні буде доволі примхливою. Похолодання відчують усі області. Окрім того, дощитиме. Тому, коли виходитимете з дому, не забудьте взяти парасольку.
Вдень 9 листопада в Україні буде хмарно з проясненням. Незначні опади прогнозують у всіх областях України. Листопад поступово вступає у свої права й переводить погоду у режим "осіння-осіння".
Зверніть увагу Відчуємо подих листопада, – синоптики назвали дату похолодання
Найтепліше буде на Півдні та у тимчасово окупованому Криму. Там прогнозують до +12...+14 градусів. Денний рекорд як "найпрохолодніша" область України поб'є Сумщина. Там температура повітря прогріється лише до +7...+9 градусів.
Якою буде погода в Україні
Київ – +8...+10
Ужгород – +8...+10
Львів – +9...+11
Івано-Франківськ – +9...+11
Тернопіль – +9...+11
Чернівці – +9...+11
Хмельницький – +9...+11
Луцьк – +9...+11
Рівне – +9...+11
Житомир – +9...+11
Вінниця – +9...+11
Одеса – +12...+14
Миколаїв – +11...+13
Херсон – +11...+13
Сімферополь – +12...+14
Кропивницький – +10...+12
Черкаси – +9...+11
Чернігів – +8...+10
Суми – +7...+9
Полтава – +8...+10
Дніпро – +9...+11
Запоріжжя – +11...+13
Донецьк – +8...+10
Луганськ – +8...+10
Харків – +8...+10
Прогноз погоди в Україні 9 листопада / Карта Укргідрометцентру