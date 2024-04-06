Неділя буде теплою, подекуди дощовою: прогноз погоди в Україні на 7 квітня

6 квітня 2024, 15:36
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Джерело:

Укргідрометцентр

Погода в Україні в неділю, 7 квітня, буде хмарною з проясненнями. Синоптики подекуди прогнозують невеликі чи помірні дощі.

У Карпатах оголосили про сніголавинну небезпеку. У Львівській області 6 квітня оголошували штормове попередження через грози та шквали. 

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Якою буде погода в регіонах України 

На території всієї України буде хмарно з проясненнями без істотних опадів. 

Температура вночі 4 – 9 градусів тепла, вдень 14 – 19 градусів, на Закарпатті до 23 градусів тепла. Вітер переважно північно-західний, 5 – 10 метрів за секунду,
– заявили в Укргідрометцентрі. 

Вони пояснили, що подекуди дощитиме. Зокрема:

  • невеликі дощі прогнозують в більшості північних, центральних та південних областей,
  • помірні – на Кіровоградщині, Одещині та Миколаївщині,
  • на решті території України вдень істотних опадів не прогнозували. 

У Київській області також буде хмарно з проясненнями. Тільки вночі невеликий дощ, вдень – без істотних опадів. 

Температура по області вночі 5 – 9 градусів тепла, вдень 14 – 19 градусів. У Києві вночі 7 – 9 градусів тепла, вдень 16 – 18 градусів,
– пояснили синоптики.  

Вони додали, що вітер буде північно-західний, 5 – 10 метрів за секунду. 

 

Якої погоди чекати в українських містах

  • Київ +16...+18
  • Ужгород +20...+22
  • Львів +18...+20
  • Івано-Франківськ +17...+19
  • Тернопіль +17...+19
  • Чернівці +17...+19
  • Хмельницький +17...+19
  • Луцьк +17...+19
  • Рівне +16...+18
  • Житомир +14...+16
  • Вінниця +17...+19
  • Одеса +15...+17
  • Миколаїв +18...+20
  • Херсон +19...+21
  • Сімферополь +18...+20
  • Кропивницький +16...+18
  • Черкаси +16...+18
  • Чернігів +15...+17
  • Суми +16...+18
  • Полтава +17...+19
  • Дніпро +18...+20
  • Запоріжжя +19...+21
  • Донецьк +19...+21
  • Луганськ +18...+20
  • Харків +19...+21

Прогноз погоди в Україні на 7 квітня / Укргідрометцентр

Автор: Діана Квасневська