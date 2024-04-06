Неділя буде теплою, подекуди дощовою: прогноз погоди в Україні на 7 квітня

Погода в Україні в неділю, 7 квітня, буде хмарною з проясненнями. Синоптики подекуди прогнозують невеликі чи помірні дощі.

У Карпатах оголосили про сніголавинну небезпеку. У Львівській області 6 квітня оголошували штормове попередження через грози та шквали.

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Якою буде погода в регіонах України

На території всієї України буде хмарно з проясненнями без істотних опадів.

Температура вночі 4 – 9 градусів тепла, вдень 14 – 19 градусів, на Закарпатті до 23 градусів тепла. Вітер переважно північно-західний, 5 – 10 метрів за секунду,

– заявили в Укргідрометцентрі.

Вони пояснили, що подекуди дощитиме. Зокрема:

невеликі дощі прогнозують в більшості північних, центральних та південних областей,

помірні – на Кіровоградщині, Одещині та Миколаївщині,

на решті території України вдень істотних опадів не прогнозували.

У Київській області також буде хмарно з проясненнями. Тільки вночі невеликий дощ, вдень – без істотних опадів.

Температура по області вночі 5 – 9 градусів тепла, вдень 14 – 19 градусів. У Києві вночі 7 – 9 градусів тепла, вдень 16 – 18 градусів,

– пояснили синоптики.

Вони додали, що вітер буде північно-західний, 5 – 10 метрів за секунду.

Якої погоди чекати в українських містах

Київ +16...+18

Ужгород +20...+22

Львів +18...+20

Івано-Франківськ +17...+19

Тернопіль +17...+19

Чернівці +17...+19

Хмельницький +17...+19

Луцьк +17...+19

Рівне +16...+18

Житомир +14...+16

Вінниця +17...+19

Одеса +15...+17

Миколаїв +18...+20

Херсон +19...+21

Сімферополь +18...+20

Кропивницький +16...+18

Черкаси +16...+18

Чернігів +15...+17

Суми +16...+18

Полтава +17...+19

Дніпро +18...+20

Запоріжжя +19...+21

Донецьк +19...+21

Луганськ +18...+20

Харків +19...+21

Прогноз погоди в Україні на 7 квітня / Укргідрометцентр