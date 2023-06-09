Дощитиме майже всюди: коли в Україні зіпсується погода, де буде град та гроза

Майже всю Україну знову накриють дощі. Окрім того, посилиться вітер, можливі град та гроза.

Якої погоди чекати найближчим часом, коли знову посиляться опади, спрогнозували синоптики Укргідрометцентру. Про це інформує 24 Канал.

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Майже по всій Україні пройдуть дощі

Зауважимо, що синоптики оприлюднили орієнтовний прогноз на найближчі три доби.

9 – 10 червня у західних та північних областях, вдень 10 червня і в південно-східній частині, 11 червня в більшості областей короткочасні дощі, грози, в окремих районах град, в Карпатському регіоні місцями значні дощі,

– розповіли в Укргідрометцентрі.

Також додали, що вітер буде східний та північно-східний з поривами 5 – 10 метрів на секунду. Однак, у п'ятницю та суботу на Південному Сході, а в неділю по Україні місцями 15 – 20 метрів на секунду.

Вночі температура повітря +12...+19 градусів, вдень 9 і 10 червня +24...+29. Тим часом на Заході та в Криму +20...+26.

Далі, в неділі знову похолодає. Так, стовпчики термометрів вдень сягатимуть лише +17...+22 градусів. Значної спеки не буде навіть на Півдні. Зокрема, лише до 25 градусів тепла.

Прогноз погоди на 11 червня / Скриншот з Укргідрометцентру