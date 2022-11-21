На Сході та Півдні далі литимуть дощі: прогноз погоди в Україні на 22 листопада
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні у вівторок, 22 листопада, й далі буде різною на Сході та Заході. Затяжні дощі у східних областях ще не припиняться.
Яка буде погода в Україні
Синоптики попередили, що на Заході, Сході та в Центрі можлива ожеледиця. Тому водіям потрібно бути обережними.
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Крім того, у західних областях прогнозують туман, який ще більше ускладнить дорожній рух. Вітер буде відчутний. Він рухатиметься зі швидкістю 7 – 12 метрів на секунду.
Загалом впродовж дня в Україні буде похмуро. Дощ обіцяють:
- на Сході;
- на Запоріжжі;
- у Дніпропетровській області;
- Херсонській області;
- Криму.
На решті території України без опадів. Мокрий сніг можливий тільки вночі у північних та центральних областях. Подекуди відбуватиметься налипання мокрого снігу. Температура повітря впродовж доби коливатиметься у межах -3...+2 градусів. В Одеській та Миколаївській областях буде тепліше.
До речі, синоптикиня Наталка Діденко розповіла, що атмосферні фронти зі снігами вже покидають територію нашої країни.
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Прогноз у містах України
Ужгород – 0...+2
Львів – -2...0
Івано-Франківськ – -2...0
Тернопіль – -2...0
Чернівці – -1...0
Хмельницький – -2...0
Луцьк – -2...0
Рівне – -2...0
Житомир – -2...-0
Вінниця – 0...+2
Одеса – +2...+7
Миколаїв – +2...+6
Херсон – +5...+7
Сімферополь – +7...+11
Кропивницький – 0...+2
Черкаси – 0...+2
Чернігів – -1...0
Суми – +1...+2
Полтава – +2...+4
Дніпро – +5...+8
Запоріжжя – +7...+10
Донецьк – +7...+11
Луганськ – +7...+12
Харків – +7...+9
Київ – -1...+1