Мороз, снігопади та ожеледиця: прогноз погоди в Україні на 26 листопада

У суботу, 26 листопада, погода буде морозною. Українські синоптики попереджають про снігопади та ожеледицю на дорогах майже по всій країні.

Ранковий туман, що окутав напередодні північні, центральні та південні області, перекочував на Захід країни. Через це там оголосили про жовтий рівень небезпеки.

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Дощі та мокрий сніг падатимуть по всій країні

Лише у східних та північно-західних областях день 26 листопада пройде без істотних опадів. Натомість в інших регіонах країни синоптики прогнозують погіршення погодних умов.

Обіцяють опади у вигляді дощів та мокрого снігу вдень та вночі. У північних областях можливе налипання мокрого снігу, а на заході та півночі країни на дорогах буде небезпечно через ожеледицю.

Похолодання та морози сунуть на країну. В Укргідрометцентр передають, що температура цього дня вночі та вдень коливатиметься від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла, у південних та східних областях буде від 1 до 6 градусів тепла.

Крім того, вчорашній ранковий туман переміститься з північних, центральних та південних областей в інші регіони. Погодні умови призведуть до порушення руху транспорту на дорогах і вулицях на Заході країни.



Жовтий рівень небезпеки оголосили у регіонах, де буде туман / Карта Укргідрометцентру

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Якою буде погода у містах України 26 листопада

Київ – +1…+1

Ужгород – +2...+4

Львів – 0...+2

Івано-Франківськ – -1...+1

Тернопіль – -1...+1

Чернівці – -1...+1

Хмельницький – 0...+2

Луцьк – -1...+1

Рівне – -1...+1

Житомир – -1...+1

Вінниця – -1...+1

Одеса – +4...+6

Миколаїв – +2...+4

Херсон – +5...+7

Кропивницький – +2…+4

Черкаси – +2…+4

Чернігів – -1…+1

Суми – 0...+2

Полтава – +3...+5

Дніпро – +5...+7

Запоріжжя – +6…+8

Донецьк – +5…+7

Луганськ – +3...+5

Харків – +2...+4

Сімферополь – +8…+10

Прогноз погоди в Україні на 26 листопада / Карта Укргідрометцентру