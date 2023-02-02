Суне похолодання, мокрий сніг та дощі: погода в Україні 3 лютого

2 лютого 2023, 15:00
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Джерело:

Укргідрометцентр

Погода в Україні у п'ятницю 3 лютого буде дещо вологою, але відносно теплою. У регіонах прогнозують опади. Зокрема, сніг з дощем.

П'ятницю видасться хмарною. Йтиме невеликий мокрий сніг, вдень – невеликий дощ на Півдні, а на Закарпатті – помірні опади.

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Невеличке похолодання

Температура повітря в Україні дещо опуститься. Найближчої ночі вона становитиме -1...-4 градуси, а вдень – 0...+3 градуси. На Півдні обіцяють до +5 градусів. Свіжіше на Заході – до 0...-2 градусів. Синоптикиня Наталка Діденко попереджає, що на вихідних ставатиме ще холодніше, а наступний тиждень буде морозним.

У Києві 3-го лютого падатиме сніг з дощем. Вночі – -1...-3 градуси, вдень – 0...+2 градуси. 

На дорогах – місцями ожеледиця, а в південній частині вночі та вранці подекуди туман. Вітер північно-західний , на Лівобережжі – південний.

Яка погода у містах України

  • Ужгород – +2...+4
  • Львів – 0...+2
  • Івано-Франківськ – 0...+2
  • Тернопіль – 0...+2
  • Чернівці – -1...+1
  • Хмельницький – -1...+1
  • Луцьк – 0...+2
  • Рівне – 0...+2
  • Житомир – 0...+2
  • Вінниця – +1...+3
  • Одеса – +3...+5
  • Миколаїв – +3...+5
  • Херсон – +4...+6
  • Сімферополь – +4...+6
  • Кропивницький – +1...+3
  • Черкаси – 0…+2
  • Чернігів – 0…+2
  • Суми – +1…+3
  • Полтава – +1…+3
  • Дніпро – +2…+4
  • Запоріжжя – +3...+5
  • Донецьк – +2...+4
  • Луганськ – +2...+4
  • Харків – +2...+4
  • Київ – 0...+2


Погода 3 лютого / Карта Укргідрометцентру

Автор: Ольга Музика