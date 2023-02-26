Чи будуть навесні морози та сніг: яку погоду прогнозують у березні
Попереду останні кілька днів зими, весна вже на порозі. Якою вона буде цього року, чи чекати морозів та снігу, читайте далі.
Прогноз погоди на березень
Весна – перехідний сезон, що характеризується коливаннями температури. Вони можуть бути яскравішими, аніж взимку, розповіла в коментарі 24 Каналу синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.
Читайте також В Україну йде весняне потепління: сильних морозів у лютому вже не буде
Наталія Птуха зазначила, що виключати ймовірність опадів, зокрема, снігу, та зниження температури у березні не варто.
Все ж таки в першій декаді березня ще можуть бути опади й абсолютно вірогідно ще може бути і сніг, може проходити циклон, і може бути зниження температури,
– зазначила синоптикиня.
Та додала, що, швидше за все, погода в першій половині березня в Україні буде нестійкою. Зокрема, ще можливі арктичні затоки повітря, що призведуть до похолодання. Втім, ці періоди будуть чергуватися з більш спокійною погодою з вищими значеннями температури.
Прогноз Наталки Діденко
Синоптикиня Наталка Діденко зазначила, що початок березня обіцяє в Україні помірну, не низьку температуру повітря з періодичними опадами та часом рвучким вітром.Зверніть увагу! В цілому в Україні очікується тепла весна. Середня за сезон температура може бути вищою за норму на 1 – 2 градуси. Такі ж аномалії очікуються і для середньомісячних показників.
Кліматолог Віра Балабух раніше розповідала, що стратосферне потепління, яке вже почало розвиватися, може посилити меридіональну циркуляцію атмосфери. Воно сприятиме затокам арктичного повітря з півночі, північного заходу та сходу, які зумовлюватимуть нестійку погоду, особливо у першій половині весни.