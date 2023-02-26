Чи будуть навесні морози та сніг: яку погоду прогнозують у березні

Попереду останні кілька днів зими, весна вже на порозі. Якою вона буде цього року, чи чекати морозів та снігу, читайте далі.

Прогноз погоди на березень

Весна – перехідний сезон, що характеризується коливаннями температури. Вони можуть бути яскравішими, аніж взимку, розповіла в коментарі 24 Каналу синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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Наталія Птуха зазначила, що виключати ймовірність опадів, зокрема, снігу, та зниження температури у березні не варто.

Все ж таки в першій декаді березня ще можуть бути опади й абсолютно вірогідно ще може бути і сніг, може проходити циклон, і може бути зниження температури,

– зазначила синоптикиня.

Та додала, що, швидше за все, погода в першій половині березня в Україні буде нестійкою. Зокрема, ще можливі арктичні затоки повітря, що призведуть до похолодання. Втім, ці періоди будуть чергуватися з більш спокійною погодою з вищими значеннями температури.

Прогноз Наталки Діденко

Синоптикиня Наталка Діденко зазначила, що початок березня обіцяє в Україні помірну, не низьку температуру повітря з періодичними опадами та часом рвучким вітром.