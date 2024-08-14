Хмарність мінлива, але чи будуть опади: прогноз погоди в Україні на 15 серпня

Погода в Україні, 15 серпня, обіцяє принести із собою мінливу хмарність. Водночас жодних опадів на території країни не очікується.

Таким чином синоптики передбачають, що по всій території України буде сухо. Крім вищезгаданого, суттєвої зміни температур не прогнозують.

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Якою буде погода в Україні

Так, синоптики прогнозують в Україні мінливу хмарність, без опадів. Вітер буде рухатися у північно-західному напрямку зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.

Температура вночі 10 – 15 градусів, вдень 24 – 29 градусів; на Закарпатті та у південній частині вночі 15 – 20 градусів, вдень 27 – 32 градусів,

– йдеться у повідомленні Укргідрометцентру.

Погода в обласних центрах

Київ +25...+27

Ужгород +29...+31

Львів +27...+29

Івано-Франківськ +27...+29

Тернопіль +26...+28

Чернівці +28...+30

Хмельницький +26...+28

Луцьк +26...+28

Рівне +25...+27

Житомир +26...+28

Вінниця +27...+29

Одеса +27...+29

Миколаїв +29...+31

Херсон +29...+31

Сімферополь +29...+31

Кропивницький +26...+28

Черкаси +26...+28

Чернігів +25...+27

Суми +24...+26

Полтава +25...+27

Дніпро +26...+28

Запоріжжя +27...+29

Донецьк +25...+27

Луганськ +24...+26

Харків +24...+26



Прогноз погоди на 15 серпня / Укргідрометцентр