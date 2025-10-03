Субота, 4 жовтня, не радуватиме українців гарною погодою. Майже повсюди очікуються дощі та сильний вітер.

Також буде хмарно з проясненнями. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.

Якою буде погода 4 жовтня?

Синоптики прогнозують, що вночі у більшості західних, Одеській та Вінницькій областях йтимуть помірні дощі.

Помірно дощитиме по Україні і вдень, окрім сходу.

А на Одещині, вдень і на Миколаївщині та Херсонщині місцями пройдуть значні дощі з грозами.

У північній частині країни буде невеликий дощ.

Вітер цього дня прогнозується переважно південно-східний зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду, а вночі на південному сході, вдень на сході країни місцями пориви 15 – 20 метрів за секунду.

Вночі стовпчики термометрів показуватимуть +5 – +10. Вдень буде +12 – +17, а на Сході та Півдні країни повітря прогріється навіть до +20.

Тим часом на високогір'ї Карпат прогнозують дощ, вночі з мокрим снігом. Вночі буде близько 0 градусів, а вдень +1 – +6.

Якою буде погода в обласних центрах?

Київ +14...+16;

Ужгород +14...+16;

Львів +11...+13;

Івано-Франківськ +13...+15;

Тернопіль +13...+15;

Чернівці +13...+15;

Хмельницький +13...+15;

Луцьк +11...+13;

Рівне +13...+15;

Житомир +13...+15;

Вінниця +13...+15;

Одеса +16...+18;

Миколаїв +17...+19;

Херсон +17...+19;

Сімферополь +19...+21;

Кропивницький +15...+17;

Черкаси +14...+16;

Чернігів +14...+16;

Суми +14...+16;

Полтава +14...+16;

Дніпро +17...+19;

Запоріжжя +17...+19;

Донецьк +19...+21;

Луганськ +19...+21;

Харків +17...+19.

Прогноз погоди в Україні на 4 жовтня 2025 року / Карта Укргідрометцентру

Погода в Україні: останні новини