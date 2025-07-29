Грози і значне похолодання: чим здивує погода 30 липня
- 30 липня в Україні очікується нестійка погода: на півночі, заході та в центрі похолодання до 21 – 23 градусів, а на сході та півдні спека до 37 градусів.
- Грози та зливи прогнозуються в Чернігівській, Київській, Черкаській та Кіровоградській областях, тоді як Одеська область, Крим, Донеччина та Луганщина залишаться без опадів.
У середу, 30 липня, погода продовжить вражати українців своєю нестабільністю. З переважної частини території нашої країни спека піде. Хоча є регіони – винятки.
За даними синоптиків, нестійка погода з контрастними температурними показниками очікується впродовж тижня до 3 серпня, передає 24 Канал.
Дивіться також Частину України накрила потужна негода: що відомо про наслідки
Де будуть комфортні +23, а де сильна спека +37?
За даними Укргідрометцентру, середня температура по всій Україні 30 липня становитиме 21 – 23 градуси вдень та 17 – 19 вночі. Таке значне похолодання можна буде спостерігати у північних, західних і центральних областях.
Водночас Схід та Південь і далі потерпатимуть від спеки. Так, у південних регіонах стовпчик термометра коливатиметься від 27 до 36 градусів.
У східних областях буде від 31 до 37 градусів.
Де сильно заливатиме, де – трохи, а де опадів не буде?
Гроза та сильні і довготривалі зливи пройдуть у Чернігівській, Київській, Черкаській та Кіровоградській областях. Тим часом короткочасні дощі і грози очікують на Сумщину, Харківщину, Запоріжжя, Дніпропетровщину, Полтавщину, Миколаївщину, Херсонщину.
У західних областях буде невеликий дощ. Без опадів натомість залишаться Одещина, Крим, Донеччина і Луганщина.
Зверніть увагу! У Черкаській, Кіровоградській, Полтавській та Дніпропетровській областях вдень подекуди град та шквали 15– 20 метрів за секунду (I рівень небезпечності, жовтий).
Яка погода в обласних центрах?
- Київ +21...+23;
- Ужгород +22...+24;
- Львів +22...+24;
- Івано-Франківськ +21...+23;
- Тернопіль +21...+23;
- Чернівці +21...+23;
- Хмельницький +21...+23;
- Луцьк +22...+24;
- Рівне +20...+22;
- Житомир +22...+24;
- Вінниця +22...+24;
- Одеса +27...+29;
- Миколаїв +30...+32;
- Херсон +31...+33;
- Сімферополь +34...+36;
- Кропивницький +25...+27;
- Черкаси +22...+24;
- Чернігів +22...+24;
- Суми +26...+28;
- Полтава +29...+31;
- Дніпро +31...+33;
- Запоріжжя +35...+37;
- Донецьк +35...+37;
- Луганськ +33...+35;
- Харків +35...+37;
Прогноз погоди на 30 липня 2025 рік / Скриншот