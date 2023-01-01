У 2023 році буде головна битва, а доля цієї війни вирішиться під Мелітополем, – Піонтковський

Очільник української розвідки Кирило Буданов заявив, що у 2023 році на українців чекає перемога. Опозиційний політик Андрій Піонтковський теж припускає, що вже цього року буде головна битва ЗСУ та російської армії.

Про це 24 Каналу сказав російський публіцист та опозиційний політик Андрій Піонтковський. Він впевнений, що у 2023 році буде головна воєнна битва.

Важливо Ресурс Москви вичерпний: Фейгін припустив, коли закінчиться війна

За його словами, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що доля воєн, як правило, вирішується не за столом переговорів, а на полі бою.

Швидше за все, доля цієї війни вирішиться під Мелітополем. А дипломатичний фінал звісно буде, бо це світова війна, а не лише російсько-українська. Адже задум Путіна був – перемога над Заходом та реванш за поразку Радянського Союзу у третій світовій війні,

– зауважив Піонтковський.

Опозиціонер вважає, що це вже четверта світова війна, оголошена Путіним з ціллю досягнути реваншу, так само Друга світова війна була розв'язана Гітлером з ціллю досягнути реваншу за поразку Німеччини у Першій світовій.

На його думку, після кожної світової війни приходить "золотий час" дипломатії – держави-переможці створюють нову систему безпеки. "Тож, держави переможці – Україна, Британія та США – створять свою систему. Невипадково вже МЗС порушило питання про незаконності перебуванні Росії в ООН. Але це питання буде вирішено більше радикально – з'явиться нова міжнародна організація", – припустив Піонтковський.

Опозиційний політик наголосив, що Україна вже також де-факто в НАТО, і вона виконує ту функцію, для якої створювалася ця організація.

"Ще постане питання – чи задовольняє НАТО тим критеріям, які поставила Україна, захищаючи всі країни. Тож, нова дипломатія буде зовсім іншою після перемоги України", – додав він.

Дивіться повне інтерв'ю з Андрієм Піонтковським: відео



Піонтковський назвав головний висновок 2022 року

На його думку, головний висновок вже минулого року – що на карті Європи та світу з'явилася нова велика держава з однією з найефективніших армій, яка одна виконує функцію, заради якої було сформоване НАТО.

На захист всього Заходу стала Україна і перемогла "другу армію світу" та заявила про себе, як про нову світову державу. Це основний висновок. І це не просто мої слова, про це говорить і Кіссінджер (колишній держсекретар США – 24 канал),

– наголосив Піонтковський.

До слова, найбільші світові лідери у своїх новорічних привітаннях згадували Україну: