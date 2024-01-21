Є 2 сценарії війни на 2024 рік, – Дикий сказав, від чого залежить хід боїв

По усій лінії бойового зіткнення продовжуються важкі бої. Водночас просування українських сил оборони цьогоріч буде залежати від двох факторів.

Таку думку 24 Каналу висловив екскомандир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий. Він спрогнозував, чи чекати найближчим часом змін на фронті.

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За словами військового, можливість значного просування ЗСУ на фронті наразі залежить від двох факторів. Один з яких в руках України, а інший – ні.

Він переконаний, що на 2024 рік є 2 різних сценарії війни, залежно від того, яке рішення ухвалить Конгрес США.

Перший сценарій

Якщо після довгих перемовин, все ж буде знайдено компроміс між республіканцями та демократами, і хоча б з березня поновлять військову допомогу на рівні минулого року, то Україна навряд ставатиме в глуху оборону. Їй вигідніше буде вести наступ далі, максимально знищувати російську армію і користуватися тим вікном можливостей, яке уже створила наша армія в 2023 році.

До того ж росіяни зараз відчувають гострий дефіцит особового складу та техніки на лінії бойового зіткнення. Ворожа армія буквально зношена боями 2023 року. Найгострішою проблемою наразі для ворога є техніка, адже ЗСУ знищують її швидше, ніж російський ВПК здатний виготовляти. Різниця іноді буває в рази і накопичується кожного місяця.

Тому росіяни далеко не впевнені, чи здатні вони витримати другий рік поспіль такої війни. Нагадаю, їм довелося в 2022 році провести найбільшу мобілізацію після 1945, і результатом цього стало те, що в кінці 2023 вони з гордістю говорять, що змогли лише стримати наш наступ,

– підкреслив Дикий.

Наразі росіяни шалено пишаються, що змогли стримати український натиск, але далеко не впевнені, чи зможуть це повторити цьогоріч.

"Як тільки поновиться постачання боєкомплектів від США, нам треба перти вперед, максимально їх нищити. Але для цього потрібно ще друга умова – крім БК, потрібні люди і їх має мобілізувати України. Це той фактор, який в наших силах",

– пояснив військовий.

Другий сценарій

Зовсім інший сценарій може розвинутися, якщо в конгресі США не домовляться, на що зараз імовірність зовсім невелика.

Уже зараз демократи і Джозеф Байден пішли на болючі для себе компроміси, але якщо республіканці дотримаються заклику Дональда Трампа і не будуть готові на жодні поступки, а лише використовуватимуть ультиматуми, тягнутимуть час до президентських виборів, тоді для України з'явиться зовсім інший сценарій.

Без американських БК єдина для України можлива стратегія на 2024 рік – це ставати в глуху оборону, закопуватися, відбивати атаки, максимально перемелювати ворога і чекати зміни ситуації.

Крім того, доведеться мобілізувати не лише людей, але й фінанси, промисловість і максимально вкладатися в те, щоб виробляти свою зброю. Робити це доведеться Україні в будь-якому разі, переконаний Дикий, але є різниця – робити це з розрахунку зміни влади у США в 2025 році, чи якщо допомога припиняється вже зараз.

Я гадаю, вже десь до середини лютого стане зрозуміло, який із двох варіантів чекає на нас,

– резюмував Дикий.

Що відбувається в Конгресі США: коротко