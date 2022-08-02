Жданов спрогнозував, куди росія може перекинути свій новий 3 танковий армійський корпус

Українські воїни успішно контрнаступають на Півдні. Тому окупанти створюють новий танковий корпус, щоб підсилити свої війська, які зазнають втрат від ЗСУ.

Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. За його словами, новий армійський корпус формують на базі першої танкової армії.

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окупанти формують новий танковий корпус

Військовий експерт пояснив, що так окупанти прагнуть посилити свої позиції. За його словами, новий армійський корпус буде включати близько 15 тисяч військовослужбовців.

Однак, як зазначив експерт, наразі немає інформації, що росія почала переміщати 3 танковий корпус.

Олег Жданов Військовий експерт Це прийде як резерв. Повноцінний армійський корпус, який вони хочуть сформувати. Там планується до 200 танків та 400 бойових машин піхоти.

Військовий експерт зазначив, що за наявною інформацією країна-агресорка планує завершити формування 3 танкового армійського корпусу 10 – 15 серпня. І тільки тоді він може з'явитися в Україні для підсилення військ окупантів.

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Куди росія кине новосформований танковий корпус

За словами Жданова, на Півдні окупанти зараз "гасять пожежу", яка виникла у них під носом. Саме тому вони так раптово перекидають туди війська.

Олег Жданов Військовий експерт Що стосується цього танкового корпусу, на мій погляд, найефективніше було б перекинути його в район Ізюму та відновити наступ на Слов'янськ і Краматорськ. Тому що путін не знімав з них завдання стосовно захоплення Донецької області.

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Останні переміщення військ ворога

В розвідці повідомили, що окупанти перекидають велику кількість військ на територію тимчасово окупованого Криму. Згодом їх планують використати проти ЗСУ на Півдні України.

росіяни посилено перекидають техніку з Запоріжжя на Херсонщину. Мер Мелітополя Іван Федоров 29 липня повідомив, що вже 4 день мелітопольці спостерігають військову техніку, що проходить транзитом через місто.

Ворог відводить війська зі селищ Верхній Токмак і Чернігівка в Запорізькій області. Це сталося після того, як ЗСУ вдарили по позиціях окупантів у ніч проти 29 липня.

Представник Головного управління розвідки Вадим Скібіцький в інтерв'ю The Guardian повідомив, що росія вивела з Донеччини тактичні групи повітряно-десантних військ. Їх перекинули до окупованого Херсона.

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