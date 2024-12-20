"Новий світовий порядок майже сформовано": Трамп і Путін зійдуться в 2025 році, – WP

Трамп прагне укласти мирну угоду щодо України, яка зробить його глобальним миротворцем. Натомість Путін, "антиамериканський автократ" сподівається втягнути президента США у створення нового світового порядку без правил і прав людини.

Два "самопроголошені геополітичні альфа-самці-лідери" зійдуться у поєдинку наступного року. Про це пише The Washington Post, передає 24 Канал.

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Суперечності між Путіним і Трампом

Найбільшою проблемою між двома лідерами буде війна в Україні, яку Трамп пообіцяв завершити за 24 години.

Путін прагне укласти масштабну угоду з питань європейської безпеки, яка залишить Україну на милість Кремля, ослабить НАТО та закріпить статус Росії як глобального гравця.

Перед початком будь-яких переговорів Кремль уважно аналізує сигнали, амбіції та слабкі місця Трампа, водночас зберігаючи обережність через його непередбачуваність.

Аналітики мають мало надії на мирну угоду через максималістський підхід Путіна та небажання Трампа виглядати слабким, якщо він зробить надто великі поступки Росії.

Як і будь-який світовий лідер, (Трамп – 24 Канал) хоче вести переговори з позиції сили. Він не хоче, щоб його вважали слабким, і не хоче, щоб його вважали тим, хто підлабузнюється до Путіна,

– сказав Джошуа Гумінскі, старший віцепрезидент Центру вивчення президентства і Конгресу.

Зараз взаємодія між Путіним і Трампом не свідчить про початок нової ери тепліших відносин.

Путін натякав на загрози для безпеки Трампа, що викликало занепокоєння. Трамп зі свого боку підкреслював слабкість Росії, обумовлену війною в Україні, економічними проблемами та втратою Росії свого сирійського союзника Башара Асада.

Спільні інтереси на тлі розбіжностей

Путін відкидає західний лібералізм і не сприймає іноземних лідерів, пропагують універсальні цінності, такі як права людини. У Трампі російський президент бачить подібного "безжального циніка".

WP пише, що Путін був у тріумфальному настрої, виступаючи незабаром після перемоги Трампа. Тоді він заявив, що новий світовий порядок уже майже сформований.

НАТО, за словами російського президента, є "відвертим анахронізмом". Статут ООН, який забороняє вторгнення, був створений переможцями й повинен бути змінений, оскільки "з'являються нові центри сили". А західний лібералізм є "тоталітарним за своєю суттю".

Схоже, що Путін звертався безпосередньо до Трампа, коли сказав, що рано чи пізно Захід зрозуміє необхідність "прагматичного, тверезого підходу, заснованого на досить жорсткій, іноді цинічній, але раціональній оцінці подій і власних можливостей".

На що сподівається Путін

Як повідомляє WP, Путін сподівається, що йому вдасться скористатися президентством Трампа для досягнення своїх цілей. Російський лідер робить ставку на те, що війна триватиме довше, ніж зможе витримати Україна, особливо якщо Захід скоротить постачання зброї за адміністрації Трампа.

Путін розраховує на переговори з Трампом, прагнучи переконати його завершити війну на умовах, вигідних для Кремля.

Таким чином Москва може піти на компроміс щодо деяких територіальних претензій до України в обмін на поступки, пов’язані з майбутньою архітектурою європейської безпеки.

Це фактично передбачає, що між Трампом і Путіним буде досягнуто угоди про розподіл сфер впливу у світі. У такому сценарії Росія отримала б визнання свого домінування над Україною, Грузією та іншими пострадянськими країнами, які не є членами НАТО. Це послабить НАТО та створить серйозні загрози для безпеки Європи.

Я сподіваюся, що Трамп не потрапить у цю пастку, тому що європейці будуть проти цього, і я думаю, що українці теж,

– сказав колишній високопоставлений американський дипломат і експерт з питань Росії на умовах анонімності.

Раніше 24 Канал повідомляв, що Трамп призначив генерала у відставці Кіта Келлога спеціальним представником з питань України та Росії. Келлог відомий своїми закликами до збільшення військової допомоги Україні. Він розробив план мирного врегулювання, що передбачає заморозку конфлікту за зразком корейського сценарію.