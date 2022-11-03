Говорить Буданов: чому та як збуваються прогнози головного розвідника України

Українці традиційно люблять прогнози, втім, далеко на всі вони виявляються правдивими. Виключенням є прогнози керівника ГУР Міноборони Кирила Буданова.

За понад 8 місяців великого вторгнення чимало експертів брали на себе роль "провидців", проте, мало хто витримав увесь марафон. Хтось "зрізався" на "2 – 3 тижнях", хтось не дивився далі власної меблевої гарнітури, а хтось просто втомився чи не витримав випробувань "мідними трубами". У підсумку залишився лише один. Це очільник ГУР МО Кирило Буданов.

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У своїх оцінках головний розвідник країни не помилявся жодного разу. Секрет тут простий – максимум інформації, плюс правильний аналіз, належні висновки та можливість впливати на підсумковий результат. Власне, саме цього ми і чекаємо від людини на такій посаді.

Журналісти видання "Слово і діло" відновили хронологію вражаючих прогнозів Буданова. Тих, що вже збулися, а також яким тільки належить стати реальністю.

Прогноз: Росія здійснить повномасштабне вторгнення

Дата: 22 лютого 2022 року

Статус: збулося

Буданов передбачив, що Росія здійснить повномасштабне вторгнення і не буде зупинятись на кордонах ОРДЛО.

Журналісти УП у своєму лонгріді "Три найдовші дні лютого" розповідали про те, що відбувалось напередодні російського вторгнення 24 лютого 2022 року. Зокрема, у статті мовиться про нараду у президента Зеленського 22 лютого.

… Баканов і Резніков відкидали можливість повномасштабної війни. Вони вірили хіба в можливі психологічні спецоперації з боку Росії і як максимум – загострення ситуації на Донбасі. Буданов витягнув зі своїх паперів карту та зі спокійним, заглибленим у себе виразом обличчям почав розповідати речі, від яких у присутніх мала б кров захолонути в жилах: росіяни можуть почати війну за межами Донбасу, під загрозою Херсон і Харків, є загроза для Києва, росіяни можуть спробувати зайти з Чорнобиля. Буданов розповідав страшні речі. Але через те, що інші топи влади якось так ледь не роздратовано реагували на те, що він говорив, то й інші не сприймали його серйозно. Знаєте, таке ставлення до заяв Кирила було, як до молодшого брата,

– згадує атмосферу після виступу Буданова один із учасників зустрічі 22 лютого.

Прогноз справдився за півтори доби – Росія почала наступати величезними колонами з усіх згаданих Будановим напрямків. Так почалося велике російське вторгнення в Україну.

Прогноз: Усі спроби Росії захопити Україну військовим шляхом проваляться

Дата: 12 березня 2022 року

Статус: збулося

На початку березня 2022 року російські війська змогли пробитися та закріпитися у передмісті Києва, ще був частково живий навіть "гостомельський десант" та існувала реальна загроза для столиці України. У цей момент Кирило Буданов вийшов в ефір Ukrinform TV та зробив заяву, яку цього разу почули всі: "Російський наступ захлинувся".

Нам відомі майже всі їхні плани. Щойно у великих кабінетах зароджуються якісь ідеї, ми одразу про них знаємо. Ще раз повторюю, всі спроби захопити Україну військовим шляхом проваляться,

– оголосив Буданов про своє "пророцтво", коли Київ ще продовжували "брати за 3 дні".

Те, що було очевидно для Буданова, за два тижні усвідомили й окупанти. Наприкінці березня – початку квітня російське угруповання було поспіхом прибране з півночі України, з великими втратами в людях і техніці. Тоді ж вперше прозвучало формулювання виправдання втечі – "жест доброї волі".

Також провалились амбітні плани росіян по виходу до Одеси, фіаско завершились спроби оточити українські війська на Донбасі, потужний контрнаступ ЗСУ на Харківщині став шоком для росіян, а наступальна операція на Херсонщині остаточно підтвердила втрату окупантами ініціативи. Нині воєнна поразка Росії є очевидною для всіх, включно з Путіним, який всіма силами просить Україну почати "переговори".

Прогноз: Білорусь не вступатиме у відкриту війну

Дата: 12 березня 2022

Статус: збувається

Я вважаю, що білоруському керівництву вистачить розуму не піддатися на провокації та зрозуміти, що все це виключно дії Кремля щодо втягування Білорусі у відкритий конфлікт з Україною,

– заявив Кирило Буданов в інтерв'ю "Радіо Свобода".

У дні битви за Київ побоювання, що білоруські війська приєднаються до російських окупантів, були у всіх на слуху. І вони мали підстави. Лукашенко, коли надав Росії територію Білорусі для військ та дозволив обстрілювати Україну, став учасником агресії та заробив собі місце на лаві підсудних на майбутньому трибуналі.

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Втім, у голові диктатора досі зберігається уява про тоненьку червону лінію, а саме – безпосередну участь білоруських військових у вторгненні. Цього не сталося у лютому –березні, коли були найкращі умови, не наважився Лукашенко й у наступні місяці, хоча напередодні вторгнення розповідав про 3 – 4 дні, які будуть потрібні для перемоги над Україною.

Нині ситуація на кордоні Білорусі та України знову загострюється. Генштаб прогнозує нову спробу вторгнення взимку. Подивимось, чи встоїть тоді прогноз Буданова.

Прогноз: Застосування росією ядерної зброї малоймовірне

Дата: 17 квітня

Статус: збулося

Ще напередодні вторгнення до України Путін активно погрожував ядерною зброєю. Пізніше, коли Росія почала програвати на полі бою, він ледь не щотижня робив гучні заяви про ядерну загрозу. Росія шантажувала світ захопленням Чорнобильської АЕС, нині продовжує це робити, тримаючи в заручниках на робочих місцях персонал Запорізької АЕС, а також розповідаючи про "брудну бомбу".

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На Заході давно вже втомилися від заяв Путіна, а тому восени почали діяти – серія ядерних випробувань, великі навчання НАТО і зміна графіків оновлення ядерної зброї у Європі, разом з потужними заявами Блінкена, Байдена та Столтенберга ефектно "загасили" агресивні наміри Кремля. Буданов знав про це ще навесні 2022 року.

Заспокойтеся всі, це виключно погрози. Якщо Путін до кінця втратить глузд і спробує це зробити, по-перше, навіть технічно це не так легко зробити. Так, він може намагатися це зробити, проте досить малоймовірно, що він на це піде. Це елемент торгу, елемент шантажу всього світу, і всі це розуміють,

– зазначив Буданов в ефірі національного телемарафону 17 квітня.

Прогноз: Росія планує влаштувати в Україні демографічну та гуманітарну кризу

Дата: 2 травня

Статус: на жаль, збулося

Росія за час вторгнення окупувала та закріпилася на Донеччині, Харківщині, Луганщині, частково – на Запоріжжі, а також на Херсонщині. Херсон став єдиним обласним центром, який окупанти спромоглися взяти під контроль після 24 лютого.

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Російські пропагандисти активно почали доносити, що "Росія тут назавжди", а також, що на мешканців окупованих українських міст і сіл чекає ледь не "золотий дощ". Це було не так. На початку травня Кирило Буданов на прикладі Херсонщини точно описав і спрогнозував адміністративні практики окупантів.

Вони спробують зробити демографічну кризу, а потім — гуманітарну. Тільки в такому випадку вони зможуть справитися з більшістю населення. Дуже легко маніпулювати настроями населення, коли в людей забрати усе, а потім пропонувати гуманітарну допомогу. Щоб не витрачати мільйони, вони будуть витрачати копійки, даючи крихту хліба,

– Буданов дав оцінку методиці господарювання Росії на окупованих територіях.

На жаль, так все і сталося. І це був, мабуть, найпростіший прогноз, адже передбачати діяльність Росії не було складно – вона так діє на загарбаних землях вже сотні років і не відмовляється від тактики геноциду.

Прогноз: Переломний момент у війні станеться у серпні

Дата: 13 травня

Статус: збулося

Навіть після втечі росіян з-під Києва, армія окупантів залишалася грізною силою, що планувала наступальні операції з амбітними планами. Більшість експертів вважали цілком реальною перемогу Росії у битві за Донбас, результатом якої стало би повне оточення та знищення найбоєздатніших українських військ. Втім, Кирило Буданов був іншої думки. Про це він розповів журналістам Sky News 13 травня.

Перелом буде у другій половині серпня. До кінця цього року буде завершено більшу частину активних бойових дій. В результаті ми відновимо українську владу на всіх наших територіях, які ми втратили, включаючи Донбас та Крим,

– історичний прогноз від Кирила Буданова.

Те, що було далі – стало історією. Україна витримала натиск ворога та змусила його "покласти" найкращі сили під Сєвєродонецьком і Лисичанськом. Наприкінці червня на фронті запрацювали HIMARS, які за місяць винищили логістику окупантів. У серпні наступальні пориви Росії були вгамовані – так окупантів "підготували" до контрнаступу ЗСУ. Власне, це і був прогнозований Будановим перелом.

Вже у вересні Україна здійснила першу успішну велику операцію та звільнили майже всю Харківщину. Далі були успіхи під Херсоном, а також на Донеччині та Луганщині.

Прогноз: "жест доброї волі" на острові Зміїний

Дата: 22 червня

Статус: збулося

У травні та червні однією з найважливіших точок протистояння України та Росії став маленький, але стратегічно важливий острів Зміїний у Чорному морі. Росія вперто тягла на острів техніку та не бажала його залишати, проте, проти прогнозів Буданова виявилась безсилою.

22 червня в ефірі національного телемарафону розвідник пообіцяв, що острів повернеться під контроль законних власників.

На острові Зміїний є угруповання, що складається з підрозділів ППО, підрозділів, на озброєнні яких є реактивні артилерійські установки, їх там три одиниці. Крім того, перебуває катерна група і підрозділи спеціального призначення Росії. Ця операція триває, наноситься вогневе ураження по цих об'єктах, і операція буде продовжуватись до повного звільнення острова Зміїний,

– сказав Буданов в ефірі телемарафону про ситуацію на Зміїному.

За тиждень, 30 червня, Росія здійснила новий "жест доброї волі" та накивала п'ятами з українського острова. Нині Чорноморський флот Росії стрімко деградує й стає мішенню вже не просто у відкритому морі, а в "рідній гавані" – у Козачій бухті у місті Севастополь. Схоже, незабаром окупанти будуть повторювати "подвиг" дідів, які у 1854 році самі знищили власні кораблі, намагаючись у паніці зупинити наступ союзників.

Прогноз: у Росії не буде протестних настроїв через війну

Дата: 4 липня

Статус: збулося

Війна, яку розв'язав проти України Путін, стала самовбивчою. Санкції завдали непоправної шкоди російській економіці, а майбутні репарації Україні ляжуть важким тягарем на кілька наступних поколінь росіян. Фактично афера Путіна вкрала у мільйонів росіян майбутнє. Попри це в Росії не фіксується якихось соціальних вибухів чи спроб протидіяти тирану. Хоча, саме на це сподівались у цивілізованому світі. Безпідставність цих сподівань констатував у своєму прогнозі Буданов.

У липневому інтерв'ю він дав безжально правдиву оцінку підлеглим Путіна та пояснив, чому в Росії немає значних протестів проти війни.

Не треба думати, що один Путін такий поганий, а всі інші просто не знають, що робити. Знають, дуже чітко знають і розуміють. Можливо, це наслідок довготривалої пропагандистської роботи з ними. Тут можна багато сперечатися, чому так, але це факт, це є так. Росіяни здебільшого підтримують все, що тут робиться, а також нанесення ударів по житлових будівлях. Це ж зараз не важко, у нас XXI століття, відкрийте їхні пабліки, просто коментарі почитайте, що вони там пишуть. Це ж не пише Путін або Патрушев, до прикладу, ні. Вони це підтримують, тому жодних протестних настроїв там не буде,

– Буданов розчарував тих, хто ще не розчарувався у росіянах.

Цей прогноз, на жаль, також збувся. Навіть після того, як Путін оголосив 21 вересня "часткову мобілізацію", проти неї виступили лише в кількох регіонах Росії, і це були здебільшого не росіяни, а представники поневолених народів. Натомість російські чоловіки або втекли з Росії та стали дезертирами, або покірно пішли на вірну смерть та стали "частково мобілізованими".

Варіантів не підкорятися злочинному наказу навіженого диктатора особливо ніхто не пропонував. Ба більше, навіть після того, як почали надходити "похоронки" від мобілізованих, яких без підготовки і навіть зброї кинули на забій, росіяни й надалі продовжують підтримувати Путіна та звинувачувати у своїх бідах Україну, НАТО і особисто Джо Байдена.

Прогноз: Війна завершиться в 2023 виходом України на свої кордони 1991 року

Дата: осінь 2022 року

Статус: збудеться

Про перемогу України Кирило Буданов розповідав неодноразово, а про те, якої вона буде, говорив і 30 вересня, і в інтерв'ю Оресту Сохару 18 жовтня.

Взимку війна значною мірою стихне. І після зими почнеться завершення цього конфлікту виходом на першому етапі на адмінкордони станом на 1991 рік,

– заявив Буданов.

У кінці весни це все має закінчитись. До літа все має завершитися,

– запевнив очільник ГУР МО.

, що кордони 1991 року –це і Донецька, і Луганська області, а також Автономна республіка Крим. Ці території з 2014 року окуповані Росією. Того ж року Росія здійснила спробу незаконної анексії Криму, а 2022 року оголосила про незаконну анексію Донеччини, Луганщини, частини Запорізької області та Херсонщини.

Важливо Як провалилася нова спроба Росії анексувати українські землі

Всі ці кроки є нікчемними з точки зору міжнародного права та не визнаються світом. Натомість ЗСУ здійснює поступову деокупацію цих земель.

Прогноз: майбутнє Росії

Дата: травень, осінь 2022

Статус: незабаром дізнаємось

Також Кирило Буданов спрогнозував майбутнє самої Росії.

Після завершення війни почнеться дуже серйозний політичний процес, пов'язаний зі змінами в нинішній Росії: від'єднаються певні регіони... Москва виплачуватиме репарації нам, це все на них чекає, це призведе до зміщення певного економічного центру Росії на нашу територію… тобто там багато дуже кроків, – спрогнозував Кирило Буданов.

Буданов прогнозує 2 варіанти майбутнього Росії. Перший розпад, другий – зміна політичного режиму та збереження територіальної цілісності.

Ванга відпочиває – всі найгучніші прогнози Буданова в інфографіці 24 каналу:

Серією останніх прогнозів Кирило Буданов заходить на територію майбутнього. Втім, ніякої містики чи метафізики тут нема. Це не "битва екстрасенсів", а аналіз ситуації на основі великого масиву даних. І він нічого хорошого Росії не віщує.

Ця країна сама запрограмувала себе на знищення. Саме тому, прогнози Буданова на майбутнє, це така собі дорожня карта. Перемоги України та розвалу імперії. Сподіваємось, остаточного.

Прогнози Буданова як окремий жанр – дивіться відео: