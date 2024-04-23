Чи не дають прогнози Буданова людям марну надію: очільник ГУР прокоментував

Очільник ГУР Кирило Буданов зазвичай прогнозує ті чи ті ситуації щодо війни. Він прокоментував, чи не дають його прогнози людям марну надію.

Нагадаємо, Кирило Буданов прокоментував російську операцію "Майдан-3". За його словами, вона триває і, на жаль, просувається.

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Буданов про свої прогнози

І нещодавньому інтерв'ю для BBC журналісти зазначили, що Кирило Буданов відомий своїми прогнозами. Як вони зазначили, досить позитивними прогнозами. Зокрема, вони уточнили, що говорять про – "ЗСУ скоро будуть в Криму".

Очільник ГУР наголосив, що він говорив, що "ми зайдемо в Крим".

Він відповів на запитання, чи не жалкує про ці слова.

"Ніколи. Я ніколи не жалкую про минуле. Взагалі про будь-яке. Те, що інколи ситуація різко кардинально змінюється – зрештою, якщо ви вже говорите про мої особисті слова, то наші підрозділи в Крим зайшли", – зазначив Буданов.

Журналісти уточнили, чи не думає очільник ГУР, що такі прогнози дають людям марну надію.

Ні, вони не дають марну надію. Це прогнози реального часу. Якщо щось повертається трошки інакше – вибачте, це вносить свої корективи,

– відповів голова ГУР Кирило Буданов.

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