Потепління до +13 та невеликі дощі: прогноз погоди на 10 березня

9 березня 2024, 14:39
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Джерело:

Укргідрометцентр

У неділю, 10 березня, погода буде теплою з мінливою хмарністю. Опадів на більшості територій не прогнозують, лише на Заході та Сході місцями очікується невеликий дощ.

Й хоча вдень температура буде теплою та комфортною, проте вночі ще будуть морози. Так, на Сході вночі стовпчики термометрів можуть опуститися до -6 градусів морозу.

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Якою буде погода 10 березня

Як прогнозують синоптики, у неділю, 10 березня, будо сухо з проясненнями. По всій Україні вдень спостерігатиметься мінлива хмарність, а опади – не очікуються. Лише у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Харківській, Донецькій та Луганській областях вдень прогнозують невеликі короткочасні дощі, а на Сході – з мокрим снігом. У західних та південних областях вночі та вранці місцями спостерігатиметься туман.

Уночі ще спостерігатимуться морози. На більшості територій морози будуть невеликими – від -1 до -3 градусів, а на Сході та Півночі вдень стовпчики термометрів опустяться до -4 – -6 градусів морозу. 

Вдень температура повітря 10 березня радуватиме теплом. Так, на Заході, Півдні й у центральних областях температура сягатиме +9...+13 градусів. Прохолодніше буде на Півночі, де стовпчики термометрів не підіймуться вище +5…+7 градусів, а в Сумській області – +1...+3 градуси. Прохолодно буде й на Сході – там очікується від +1 до +6 градусів. 

Синоптики запевняють, що погода буде тихою – вітер сягатиме 5 – 10 метрів за секунду, північно-східного напрямку. 

Температура в обласних центрах

  • Київ – +5...+7,
  • Ужгород – +11...+13,
  • Львів – +10...+12,
  • Івано-Франківськ – +8...+10,
  • Тернопіль – +8...+10,
  • Чернівці – +9...+11,
  • Хмельницький – +8...+10,
  • Луцьк – +9...+11,
  • Рівне – +9...+11,
  • Житомир – +8...+10,
  • Вінниця – +9...+11,
  • Одеса – +8...+10,
  • Миколаїв – +9...+11,
  • Херсон – +9...+11,
  • Сімферополь – +8...+10,
  • Кропивницький – +7...+9,
  • Черкаси – +8...+10,
  • Чернігів – +3...+5,
  • Суми – +1...+3,
  • Полтава – +3...+5,
  • Дніпро – +6...+8,
  • Запоріжжя – +7...+9,
  • Донецьк – +4...+6,
  • Луганськ – +1...+3,
  • Харків – +2...+4.


Прогноз погоди в Україні 10 березня / Карта Укргідрометцентру

Автор: Анжеліка Байбак