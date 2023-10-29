Винахідливість українців помножена на зброю Пентагону: як програма FrankenSAM посилить нашу ППО

Україна готується до можливих масованих атак по енергетичній інфраструктурі цієї зими. Саме тому наша держава робить все можливе для того, щоб посилити ППО.

Так, на світ з'явилося те, що американські офіційні особи називають програмою FrankenSAM. Вона поєднує сучасні ракети "земля-повітря" західного калібру та переобладнані пускові установки радянських часів або радари, які вже є на озброєнні наших військових.

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Що відомо про програму FrankenSAM

Пишуть про два варіанти імпровізованої протиповітряної оборони:

поєднання радянської пускової установки "Бук" і американських ракет Sea Sparrow;

поєднання радарів радянських часів і американських ракет Sidewinder.

Ці варіанти випробували впродовж останніх місяців на військових базах у США. І їх мають доставити до України восени, кажуть офіційні особи.

Також до цієї програми входить ракетний комплекс Hawk, використовуваний у часи холодної війни. Власне, з їхньою допомогою вже успішно збивали цього тижня "Шахеди", якими атакували з Криму.

(Разом, ЗРК – 24 Канал) FrankenSAM допомагають заповнити критичні прогалини в українській протиповітряній обороні, і це найважливіший виклик, який стоїть перед Україною сьогодні,

– сказала Лора К. Купер, заступник помічника міністра оборони США з питань політики у справах Росії, України і Євразії.

Звернімо увагу, що у четвер Білий дім оголосив про надання Україні ще 150 мільйонів доларів військової допомоги. У цей пакет озброєнь входять додаткові боєприпаси для трьох видів систем ППО, зокрема, ракети Sidewinder для одного із ЗРК FrankenSAMS.

Дефіцит озброєння штовхнув на сміливий експеримент

Власне, сама програма виникла наприкінці минулого року. Тоді українські офіційні особи звернулися до союзників. Їх прохали допомогти знайти ракети для близько 60 ЗРК "Бук" радянських часів і радарів, які простоювали у Києві.

Українці знали, що знайти боєприпаси для "Буків" буде складно. Відтак, запропонували переобладнати пускові установки для використання зенітних ракет калібру НАТО.

Ми зрозуміли, що нам потрібно знайти якісь рішення,

– сказала Олександра Устінова, голова комісії в українському парламенті, яка наглядає за передачею зброї із Заходу.

Вона додала, що українські чиновники задля заощадження часу запропонували, що ми самостійно змонтуємо зброю. Все тому, що "на зимовий період нам вкрай необхідна протиповітряна оборона, і це те, що буде використано".

Водночас американські інженери наполягли, що виконуватимуть роботи. Їм знадобилося понад сім місяців, щоб протестувати та затвердити з'єднання після того, як у січні Пентагон дав зелене світло на надання ракет Sea Sparrow для проєкту. Устінова зауважила, що кілька модифікованих пускових установок "Бук" і ракет лиш нещодавно прибули до України.

Вона зауважила, що наша країна готова відправити до США ще 17 "Буків" для модернізації". Втім, слід розуміти, що американські інженери здатні переробляти лише по п'ять таких установок на місяць.

Відомо про ще один тандем, в якому наземна пускова установка використовує радари радянських часів, щоб запускати старі американські ракети. Правда, останні зазвичай використовують на винищувачах.

У цьому випадку FrankenSAM використовує надзвукові ракети AIM-9M Sidewinder американського виробництва. Їх ще у 50-х роках розробили та використовують на винищувачах F-16 і F-18. Наразі вони – частина імпровізованої системи наземного запуску. Їх Купер назвала "справжньою інновацією". І що це допоможе прискорити розгортання ППО в Україні, "замість того, щоб, як ви знаєте, це були роки і роки розробки". Водночас невідомо, коли саме цей тандем прибуде до України.

Але це ще не все. Американські оборонні чиновники й інженери випробовують те, що може бути найпотужнішим ЗРК програми FrankenSAM. Мовиться про ракету Patriot і пускову станцію, яка здатна працювати зі старими українськими радіолокаційними системами вітчизняного виробництва.