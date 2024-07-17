"Збереження життя військового": у Генштабі розповіли про програму, яку контролює Сирський

У Генштабі завершили розробку програми "Збереження життя військового". Її вже почали впроваджувати.

Це відбувається за безпосереднім дорученням Головнокомандувача ЗСУ генерал-полковника Олександра Сирського. Пропозиції й напрацювання, надані під час зустрічі з ним, враховані й уже частково реалізовуються.

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Що це за програма

У генштабі розповіли, що програма "Збереження життя військовослужбовців" – це універсальна система для кожного підрозділу, ключовим пріоритетом якої є збереження життя наших воїнів.

Особливу увагу приділять:

удосконаленню підготовки українських захисників;

підвищенню якості їх навчання;

покращенню надання медичної допомоги на всіх етапах;

забезпеченню відпочинку особового складу, який виконує бойові завдання та низці інших заходів.

Водночас важливий аспект реалізації програми – це дії командирів підрозділів, адже вони несуть максимальну відповідальність за збереження життя особового складу.

Ми боремося за нашу землю, але життя українського солдата – найважливіше. Позицію можна повернути, життя – ні,

– мовиться в повідомленні.

Робота над втіленням програми буде відбуватись під особистим контролем Олександра Сирського.