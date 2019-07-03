Як вирішувати питання тарифів: програми партій, які йдуть у Раду

Як збираються найрейтинговіші кандидати-партії вирішувати нагальні проблеми українців? Зокрема, комунальних тарифів? Коли запрацює ринок і громадяни зможуть обирати постачальника?

До виборів залишилося вкрай мало. Час визначатися, за кого віддати свій голос. Ми зібрали рейтинги і порахували, які партії згідно з соцопитуваннями можуть пройти у Раду. А також звернули увагу на партії з протилежними політичними ідеями, щоб охопити практично весь електорат. Ми задали кожній з цих партій важливі для суспільства питання. Разом з експертами проаналізували, чи зможуть партії виконати обіцянки.

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Одне з питань, що завжди звучить на виборах – формування тарифів. Як політичні сили пропонують встановити справедливі ціна на комунальні тарифи, – далі в матеріалі 24 каналу.

Що говорять експерти про формування тарифів?

Марія Яковлева, енергетичний експерт

Ціна на газ є дуже чутливою для українського споживача, тому що це істотна складова в тарифах на енергоносії – в теплі та гарячій воді це практично 80% витрат. Будь-яке підвищення ціни на газ автоматично призводить до ланцюгового підвищення всіх комунальних тарифів. Тому люди сьогодні вимагають від політиків справедливого та обґрунтованого встановлення ціни на природний газ. Але більшість партій не розуміють, що таке справедливі тарифи. В багатьох програмах неймовірно яскраві та захоплюючі гасла "встановити справедливі тарифи", але повністю відсутній план дій. В деяких програмах є дуже "цікаві" пропозиції, на кшталт, справедливі тарифи будуть тоді, коли ми контролюватимемо монополістів або отримаємо знижку від РФ. Дивно, бо саме із-за ненажерливості монополістів ми маємо такі захмарні тарифи, а знижки від Росії погано закінчуються для країни, яка їх отримала. Маємо сумні приклади Молдови, Грузії. І свій власний приклад теж.



Ціна на газ – основна складова формування тарифів

В 2019 році закінчується контракт з Росією на транзит газу українською газотранспортною системою. Україна отримала унікальну можливість раз і назавжди позбутись транзитно-газового зашморгу, виправити історичну помилку, яку робили всі президенти і прем’єри, коли підписували договір на транзит виключно з одним замовником РФ. За що ми всі сьогодні платимо кров’ю своїх захисників. І пропозиція сідати за стіл перемовин з Росією для України є неприйнятною.

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Україна повинна надавати послуги транзиту тільки європейським компаніям, які купують газ у РФ. Для цього уряду необхідно прийняти постанову, якою створити незалежного оператора ГТС. Передати акції "Укртрансгазу" з управління "Нафтогаз"у до органу центральної виконавчої влади. Завдяки цьому нарешті б завершився анбандлінг (відокремлення транспортування від постачання – "24"). Бо уряд Гройсмана усунувся від виконання своїх прямих обов’язків і не створив незалежного оператора ГТС, який міг би ще два роки тому заключити довгострокові контракти з європейськими компаніями на транзит газу з 2020 року.

Олександр Леонов, політичний експерт

Тарифна тема – популістська, через що постійно використовується на виборах. Питання цін на комунальні тарифи звучало на президентських виборах. Тому на парламентських не сильно зіграє. Українці очікують подальших дій від нової влади.

Попри обіцянки ніхто з політиків після приходу до влади тарифи не знижував. Їх тільки можуть утримувати. Тоді монополісти – власники облгазів отримують великі прибутки.

"Нафтогаз" рухався в напрямі прозорого формування ціни на газ. Було встановлено однакову ціну для населення і підприємств. Це зруйнувало найпростішу корупційну схему. Тепер треба зруйнувати монополію облгазів і зробити прозорими постачання до кінцевого споживача. Мовиться про автоматизацію процесу. Далі – створення ринку, розділення постачальника, видобувника. Щоб споживач заключав контракт з різними компаніями. Коли буде справжня конкуренція, це призведе до зниження тарифів.

Яким партії бачать шляхи розвитку енергетичного ринку і формування тарифів партії?

"Слуга народу"

Партія "Слуга народу" обіцяє: запровадити державну стратегію оптимізації житлово-комунальних тарифів за рахунок демонополізації енергетичних ринків. Збільшити власний видобуток енергоресурсів та усунути корупційну складову в тарифоутворенні.



"Слуга народу" не має чіткого плану врегулювання тарифів

За словами Марії Яковлевої, це гучні гасла без чіткого плану дій. Не зрозуміло, як "Слуга народу" проводитиме демонополізацію. Чи план у тому, щоб контролювати монополії через Антимонопольний комітет? Також неясно, який саме видобуток газу збільшуватиме партія – державний чи приватний?

Дуже хотілося б почути від "Слуги народу", яка саме складова в ціні на газ є корупційною? Податок на додаткову вартість, витрати на транспортування, постачання, розподіл або витрати на сам газ? Як "Слуга народу" запровадить державну стратегію оптимізації тарифів за рахунок демонополізації? В світі для цього створюють ринки, а не оптимізують ціни через державні стратегії,

– наголошує Марія Яковлева.

"Опозиційна платформа – За життя"

"Опозиційна платформа – За життя" обіцяє: знизити тарифи на газ для населення України до 3800–4000 гривень за тисячу кубометрів за рахунок в тому числі прямих поставок газу з Росії. Використовувати для потреб населення газ українського видобутку, списати заборгованість населення за житлово-комунальні послуги та встановити справедливі субсидії.

"Опоплатформа" пропонує зробити Україну російським округом. На прикладі Абхазії та Придністров’я можна сказати, що Росія спочатку знижку дає, а потім частину країни фактично захоплює,

– зауважує Марія Яковлева.

Експерт зазначає: "Опозиційна платформа – За життя" обіцяє використовувати газ українського видобутку для потреб населення. Державний видобуток і так весь йде на потреби населення. А приватний видобуток "Опоплатформа" примусово забиратиме? Хто тоді інвестуватиме в розвиток газовидобувної галузі?



"Опоплатформа" заради знижки пропонує стати округом Росії

"Списання заборгованості – заклик до всього населення не платити за комуналку. І таким чином завалити систему платежів в ЖКГ, – наголошує Марія Яковлева. – Якщо списання провести, то за цей атракціон нечуваної щедрості заплатить кожний українець, повертаючи борг Держбюджету або в тарифах та цінах".

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До того ж, додає експерт, якщо встановити ціну – 4 тисячі гривень за тисячу кубометрів газу, то субсидії тоді не потрібні будуть взагалі.

Партія "Голос"

Партія "Голос" обіцяє: адекватні комунальні витрати не завдяки популізму, а за умови розумного використання державних і приватних ресурсів. Тому "Голос" зміцнюватиме енергетичну незалежність України і зменшуватиме вплив Росії.



Пропозиції "Голосу" призведуть до втечі інвесторів?

Марія Яковлева зауважує: підйомні для населення тарифи можна встановити лише шляхом державного регулювання. А не за рахунок розумного використання державних та особливо приватних ресурсів. Партія "Голос" пропонує примусово забирати газ приватного видобутку або, як вони пишуть, "розумно використовувати приватні ресурси". Після таких пропозицій, говорить фахівець, від нас втечуть всі нормальні інвестори.

ВО "Батьківщина"

ВО "Батьківщина" обіцяє: знизити ціну на газ для населення в 2 рази. Що дозволить вдвічі зменшити тарифи на тепло й гарячу воду. Спрямувати газ українського видобутку тільки на потреби населення. Збільшити обсяг внутрішнього газовидобування. Стимулювати енергозбереження.

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Олександр Леонов нагадує: Юлія Тимошенко свого часу обіцяла газ по 50 доларів за тисячу кубометрів, а потім підписала контракти з Росією, де була ціна 450 доларів.



"Батьківщина" хоче знижувати тарифи за рахунок приватних інвесторів?

Марія Яковлева заважує: як же "Новий курс України" з привабливістю інвестиційного клімату? Хто до нас прийде з інвестиціями, якщо примусово забирати приватну власність в інвесторів – видобутий газ?

Юлія Тимошенко пропонує збільшувати видобуток власного газу. Це дуже слушна пропозиція, але власний видобуток газу є державний і приватний. Який планує "Батьківщина" збільшувати? І за рахунок чого? Знову буде підняття ціни на газ? Підтримуємо державну монополію? То де тоді ринок?

– наголошує Яковлева.

"Об’єднання "Самопоміч"

"Об’єднання "Самопоміч" обіцяє повернути українцям контроль за природними ресурсами і критичною інфраструктурою. Ціна на газ має бути справедливою – цього можна досягти через збільшення власного видобутку. Також необхідно:

- усунути монополію з ринків газу, нафти, вугілля, нафтопродуктів та електроенергії, щоб кожен учасник ринку мав не більше 10%;

- нафту, газ, вугілля, нафтопродукти та електроенергію продавати на енергетичній біржі, а спецдозволи на користування надрами – виключно на відкритих аукціонах;

- надати споживачам право вільно обирати постачальника газу. Встановити за 3 роки всім отримувачам субсидій "розумні" лічильники;

- створити ефективну модель зеленої генерації, запровадити програму захисту річок і системний моніторинг якості повітря, зробити платежі за забруднення довкілля адекватними завданій шкоді;

- спрямувати кошти Фонду енергоефективності на "теплі кредити" для людей, щоб заощадити 30% витрат на опалення.



"Самопоміч" одна з небагатьох партій з конкретним баченням формування тарифної політики

На думку Марії Яковлевої, справедлива ціна на газ народжується на ринку. Щодо усунення монополій, створення ринків та захисту прав споживачів "Об’єднання "Самопоміч" одна з небагатьох партій, яка надала конкретний план дій:

- зміни в антимонопольне законодавство призведуть до обмеження присутності одного учасника на ринку до 10%. Сьогодні антимонопольне законодавство дозволяє мати долю ринку 30%, на ринку природного газу 30% – це постачання абсолютно всьому населенню України і тільки "Самопоміч" пропонує змінити антимонопольне законодавство, щоб не дозволити поставити в залежність весь український народ від одного постачальника;

- продаж енергоносіїв на енергетичних біржах – це європейська норма. Необхідно, щоб енергетичні біржі працювали в європейський системі клірингу. Тобто цілодобово, з гарантуванням оплати та поставки;

- вільно обирати собі постачальника – це першочергове право, яке повинна забезпечити держава. Це говорить про те, що "Самопоміч" створюватиме ринки, без яких таке право споживачі ніколи не отримають;

- запровадження зеленої генерації для кожного українського споживача дозволить звільнитись від ярма шокових тарифів;

- 100% облік допоможе позбутись розкрадання газу та унеможливить пограбування Держбюджету через застарілу і непрозору систему субсидій. Для забезпечення "розумними" лічильниками отримувачів субсидій необхідна державна програма фінансування.

"Європейська Солідарність"

"Європейська Солідарність" обіцяє інтегрувати України до енергетичного ринку ЄС.

"Європейська Солідарність" (БПП) у 2015 році розпочала інтеграцію до енергетичного ринку ЄС, зазначає Марія Яковлева, з підняття ціни на газ до європейського рівня – більше, ніж на 800%. Але забула підняти зарплати і пенсії українців до європейського рівня.

Необґрунтоване підняття ціни на газ призвело до шаленого фонду субсидій – 60-80 мільярдів на рік, зростання дефіциту Держбюджету та деформації державних фінансів. В Держбюджеті дірка, а монополії "захлинаються" від надприбутків, виплачують собі захмарні зарплати та премії,

– підкреслює Марія Яковлева.



Дії колишньої влади призвели до різкого зростання тарифів і надприбутків монополістів

На її переконання, це свідомий вибір представниками "Європейської Солідарності" у владі ганебної та руйнівної економічної політики і чітка декларація, що проводити демонополізацію ніхто не збирався.

"Сила і честь"

Партія "Сила і честь" обіцяє ліквідувати економічно необґрунтовані складові в тарифах. Як зазначає експерт Марія Яковлева, як ліквідувати ці складові, і хто це робитиме?



Обіцянки партії "Сила і честь" популістські

ВО "Свобода"

ВО "Свобода" обіцяє ліквідувати олігархічні монополії. Повернути контроль держави та громад над підприємствами-монополістами електро-, газо-, тепло-, водопостачання, природними монополіями. Знищити корупційні схеми формування тарифів. Надавати газ власного видобутку передусім для потреб населення. Встановити справедливі тарифи для людей, замість корупційних надприбутків для олігархів.



"Свобода" суперечить сама собі

Як зауважує Марія Яковлева, "Свобода" пропонує ліквідувати монополії, а потім повернути контроль держави? Треба спочатку "Свободі "визначитись у послідовності – ліквідовувати чи контролювати. Якщо ліквідовувати, то що тоді контролювати? А якщо буде контролювати монополію, тоді точно не буде її ліквідовувати. Як "Свобода" виконає свою обіцянку щодо демонополізації, і на підставі яких законів громади повернуть контроль над монополіями?

Радикальна партія Олега Ляшка

Радикальна партія Олега Ляшка обіцяє боротися за гідні доходи, справедливі ціни і тарифи.



В Ляшка пропонують справедливі тарифи, але немає конкретних пропозицій

За словами експерта Марії Яковлевої, справедливі тарифи встановлює ринок. Але таких пропозицій у радикалів немає.

Тарифна політика буде постійно в центрі уваги Верховної Ради наступного скликання. Але через бажання використати її заради підвищення власних рейтингів і задовольнити апетити монополістів реформа може так і не відбутися. Частина парламентарів майже не розбиратиметься в темі енергетичного ринку. Чим скористаються досвідчені нардепи, щоб уповільнити його розвиток.