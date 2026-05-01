Ми в Мінцифрі переконані: державні послуги мають працювати інакше, бути безбар'єрними та зрозумілими. Наше завдання – максимально мінімізувати шлях від ухвалення рішення про купівлю до отримання ключів від омріяного помешкання. Далі читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

Наприкінці 2025 року ми запустили програму житлових ваучерів для військових, які мають статус внутрішньо переміщених осіб. Понад 37 тисяч поданих заяв довели – послуга надзвичайно затребувана. Проте ми не зупиняємося і впроваджуємо нові оновлення.

Ваучер та витяг – просто у смартфоні

Відтепер головним технічним оновленням стає можливість переглядати вже присвоєний житловий ваучер безпосередньо в інтерфейсі системи. Ви завжди будете в курсі, на якій стадії перебуває заявка, адже вся інформація тепер у вас під рукою. Більше не потрібно шукати паперові документи перед візитом до нотаріуса.

Кожен заявник може самостійно згенерувати електронний витяг з Реєстру пошкодженого та знищеного майна прямо в застосунку. Цей цифровий документ містить усі необхідні дані ваучера, які нотаріус може перевірити за лічені секунди.

Це позбавляє потреби пояснювати нотаріусу, як працює система, адже документ уже має юридичну силу та містить усі перевірені дані. Це значно пришвидшує процес оформлення угоди та позбавляє зайвих запитань з боку третіх осіб.

Гарантія фінансування та спокій користувача

Ми розуміємо, що найбільший страх під час купівлі нерухомості за державні кошти – це побоювання, чи вистачить фінансування саме на вашу угоду. Тому ми впроваджуємо механізм бронювання коштів. Щойно ви отримуєте ваучер і обираєте житло, фіксуєте за собою державну допомогу.

Це гарантує, що сума буде зарезервована та доступна на момент підписання договору купівлі-продажу. Такий підхід знімає психологічне навантаження, дозволяючи вам повністю зосередитися на виборі затишного житла, а не на постійних переживаннях через бюрократичні нюанси.

А щоб ви відчували повний контроль, ми суттєво розширили систему нотифікацій. Тепер Дія супроводжує на кожному етапі – ви отримуватимете миттєві сповіщення про зміну статусів: від підтвердження резерву коштів до моменту їхнього фактичного перерахування продавцю нерухомості. Ви точно знатимете, на якому етапі перебуває угода.

Прозорість для держави та ефективність для людей

Це оновлення важливе не лише для ветеранів, а й для держави загалом. Впроваджений механізм забезпечує прозорий моніторинг цільового використання бюджетних коштів у межах програми для ВПО, які мають статус учасника бойових дій (УБД) або особи з інвалідністю внаслідок війни (ОІВВ).

Це не просто інструмент обліку, а можливість ефективніше підтримувати тих, хто віддав здоров'я заради нашого майбутнього, забезпечуючи їх якісним соціальним сервісом.

Технічна база дозволяє органам виконавчої влади відстежувати динаміку програми в режимі реального часу. Це допомагає державі оперативно оптимізувати процеси, бачити реальну картину та гарантувати, що допомога дійде до кожного, хто її потребує. Фактично травневе оновлення закриває повний цикл послуги – від першого звернення до фінальної оплати обраного помешкання.

Ми будуємо сервіс, де головними є швидкість та зручність, щоб кожен герой міг придбати власне житло без зайвих нервів та бюрократії. Завдяки цій інновації ми створюємо новий стандарт надання державних послуг, де цифровий комфорт стає нормою для кожного, хто захищав нашу країну.

Хто може скористатися?

Подавайте заяви просто в мобільному застосунку Дія (попередньо оновіть його до останнього версії), якщо одночасно:

маєте статус ВПО;

маєте статус УБД або ОІВВ, отриманий як під час АТО/ООС, так і після повномасштабного вторгнення;

маєте зареєстроване місце проживання на ТОТ;

проживаєте й не маєте житла на підконтрольній території (за винятком випадків непогашеної іпотеки або житла в зоні активних бойових дій);

не отримували компенсацій у єВідновленні й не подавали заяв на інші житлові програми.

Важливо: після схвалення бронювання у вас є 60 днів, щоб придбати житло. Якщо не встигли, то заявка анулюється, але ви зможете забронювати кошти повторно! Ми також працюємо над тим, щоб вже найближчим часом послугу стала доступна не тільки в мобільному застосунку Дія, а й на порталі, а також ЦНАПах і в нотаріусів.