Його найбільший страх стане реальністю: чому Путін добровільно не виведе війська з України

Російський диктатор Владімір Путін боїться програти війну з Україною. Він намагається робити усе можливе, аби бодай якось триматися на плаву.

Про це 24 Каналу розповів Дмитро Гудков – російський опозиційний політик. На його думку, Росія прагне затягнути війну, бо ні в якому випадку не хоче відмовлятися від захоплених українських територій.

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Путін нехтує росіянами

Дмитро Гудков пояснив, що втрата військових на війні нічого не означає для Владіміра Путіна, бо він не цінує життя своїх громадян.

"Він може спалити як гарматне м'ясо скільки завгодно – і мільйон людей, якщо потрібно буде. Така, на жаль, ціна людського життя в Росії сьогодні", – зауважив він.

На його думку, така поведінка очільника Росії поки що не призводить до протестів. Втім, втрати стають очевидними. Зокрема, про це свідчать тисячі могил "вагнерівців" на кладовищах.

Одне із завдань Пригожина через "Вагнера" провести всіх ув'язнених, позбутися їх, тому що це непотрібні люди з точки зору Путіна,

– додав Гудков.

За його словами, звісно, Путіну не переймається числом загиблих солдатів.

Чого боїться диктатор

Опозиціонер зосередив увагу, що у Путіна сьогодні немає жодної можливості вийти з війни та вивести своє військо, бо це сприйматиметься як військова поразка диктатора.

Він цього дуже боїться, бо військова поразка скоріше за все призведе до зміни режиму, влади, Путіна на когось іншого. Тому він буде продовжувати війну до кінця, свого кінця – не переможного, а свого,

– наголосив він.

На його думку, саме через це Путін продовжує реалізовувати план закидання гарматним м'ясом України. Водночас очільник Росії не прагне захоплювати нові території, а хоче втримати те, що захопив.

Гудков пояснив, що Путін розраховує на те, що Захід втомиться допомагати Україні, а сама Україна не зможе рухатися далі через зруйновану економіку. Втім, диктатор марно на це сподівається.

Чи зможе Росія далі воювати

Опозиціонер розказав, що в радянські часи лише один завод міг виготовляти тисячу танків, сьогодні весь ВПК Росії може виробляти в місяць в десятки разів менше техніки та озброєння.

"ВПК Росії не може забезпечувати тривалу війну такої інтенсивності. Коли ти нападаєш, тобі потрібні одні ресурси, коли ти переходиш в режим оборони – зовсім інші", – підкреслив він.

Гудков зауважив, що Путін вже мріє про завершення війни, але на умовах, які будуть вигідні йому. Проте Україна точно таке не піде. Вона до кінця відстоюватиме власну незалежність та неподільність своїх територій.

Звісно, забезпечувати озброєнням ВПК для війни такої інтенсивності, як і раніше, росіяни не можуть. Це означає, що вони будуть переходити до якихось інших форм.

Путін вимушений якось продовжувати цю війну,

– пояснив опозиціонер.

Російський диктатор буде й надалі брати не якістю, а кількістю.

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