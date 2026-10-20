Зеленському дорікнули, що Україна програє: що відповів президент

20 жовтня в Осло Володимир Зеленський провів зустріч з американською делегацією щодо закінчення війни в Україні. Опісля президент дав пресконференцію.

Під час сесії запитань і відповідей Володимира Зеленського запитали про можливі поступки та про те, чи не програє Україна війну, пише The Guardian.

Що відповів Зеленський?

Глава держави заявив, що переговори зі спецпредставниками Трампа стосувалися "чутливих" питань. Він додав, що Україна прагне якнайшвидше завершити війну.

За його словами, наступні обговорення мають бути зосереджені на відбудові країни.

Зеленський наголосив, що Україна не програє війну, однак визнав, що країна втрачає людей і час. Він додав, що українські діти не мають повноцінного життя та дитинства. "Саме тому нам потрібно якнайшвидше завершити цю війну", – підсумував президент.

Нагадаємо, що в Осло відбулися переговори, присвячені шляхам завершення війни в Україні. У них також брали участь лідери Норвегії та Фінляндії. Вже завтра напрацьовані пропозиції спецпредставник президента США Стів Віткофф покаже Путіну, з яким зустрінеться у Санкт-Петербурзі.

У Кремлі раніше підтвердили, що очікують на візит посланців Трампа, а також додали, що для Росії важливо, аби переговори від України вів "легітимний" представник української влади.