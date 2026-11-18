Президент України Володимир Зеленський 18 листопада повідомив про прогрес у питанні отримання літаків F-16.

Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні.

Що сказав Зеленський про F-16?

Президент підкреслив, що Україні потрібно більше літаків. Так, Київ разом із партнерами готує відповідну спільну роботу. Так, невдовзі будуть рішення щодо цього питання.

Буде більше нашої авіації,

– наголосив Зеленський.

17 листопада під час засідання "Рамштайн" президент заявив, що Україні потрібно ще 40 винищувачів F-16. Частина наявних літаків перебуває на ремонті й тимчасово не може виконувати бойові завдання.

Тим часом 14 листопада міністр оборони України Євгеній Хмара та його канадський колега Девід Макгінті обговорили прискорення постачання боєприпасів для F-16 і ракет PAC-3.