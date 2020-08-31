Український артист, відомий як ведучий розважальної програми "Джентльмен-шоу" Олег Філімонов, заявив, що балотуватиметься у мери Одеси від "Слуги народу". За його словами, раніше про це його попросив президент Володимир Зеленський.

Свої шанси на перемогу він оцінив як високі. Про це він розповів перед початком з'їзду фракції "Слуга народу", повідомляє 24 канал.

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За словами артиста, Зеленський нібито попросив у нього "зробити Одесу добротною і без корупції".

Кандидат в мери переконує, що має "дуже потужну" команду, але хто у ній конкретно, поки не уточнив. Пообіцяв це зробити через тиждень. Він переконує, що в його команді працюють професіонали, які також будуть балотуватися у депутати міськради.

Чинного мера Одеси Геннадія Труханова Філімонов вважає проросійським політиком, але каже, що більшість людей у місті – патріоти України. Переконує, що зокрема й він теж.

Філімонов: Про висунення у мери зі мною комунікував Зеленський pic.twitter.com/zKpFeJwuSx — Roman Kravets (@RomanKravets) August 31, 2020

Що відомо про Олега Філімонова і які в нього шанси на перемогу

Олег Філімонов народився 26 лютого 1952 року в Миколаєві. Він – актор театру і кіно, сценарист, телеведучий, пародист, шоумен, комік. Філімонов – учасник команди КВН "Одеські джентльмени", ведучий телепередач "Джентльмен-шоу", "Філімонов і компанія", "Камера сміху".

До цьогорічного Дня Конституції Філімонов отримав від президента Зеленського звання Народний артист України.

Відзначимо, що в Одесі міцні позиції має чинний міський голова Геннадій Труханов. За червневими опитуваннями за нього готові були проголосувати майже половина одеситів.

Кого підтримували одесити в червні

Геннадій Труханов – 48,7%;

Міхеїл Саакашвілі – 13,7%;

Сергій Ківалов – 8,5%.

Опитування на початку червня проводило група "Рейтинг". Олега Філімонова тоді в список кандидатів не включили.