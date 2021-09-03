Проходили через 3 кільця охорони, – посол про домовленості з талібами щодо евакуації українців

Координацію евакуації українців з Афганістану здійнювало Посольство України у Таджикистані. Посол Василь Серватюк розкрив деталі вивезення громадян з захопленого терористами Кабула.

Україна не визнає терористів "Талібану". Водночас з ними довелося контактувати, щоб зробити можливою евакуацію українців.

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За словами посла, без певних контактів, зокрема, офіційних та неофіційних, вивезти людей просто не вдалося б.

Не відкрию вам таємниці, що коли мали вилітати наші 6 евакуаційних рейсів і до літака потрібно було пройти через три кільця охорони "Талібану",

– розповів Серватюк.

Велику допомогу надала група афгано-української дружби. Саме її представники домовлялися про транспорт та вели переговори з талібами.

Українців попередили про теракт

Сервартюк наголосив, що напередодні теракту 26 серпня посольство попередило українців про небезпеку. Людей закликали не їхати в аеропорт.

Евакуація з Афганістану: головне

Україна розпочала евакуацію своїх громадян невдовзі після того, як Афганістан захопили терористи "Талібану"

За цей час з Кабула вдалося вивезти понад 600 людей. Серед них – не лише громадяни України, але й представники ООН та журналісти світових ЗМІ.

Водночас про евакуацію просять ще приблизно 200 українців.

Сервартюк розповів, що Україна не залишить їх у біді. Наразі опрацьовують усі можливі варіанти евакуації. Зокрема, окрім аеропорту у Кабулі, розглядають також летовища Баграма і Мазарі-Шариф.