Які рішення можуть ухвалювати лікарі ВЛК щодо військовозобов'язаних

За висновком військово-лікарської комісії визначається ступінь придатності громадянина до військовї служби та можливість служити в певних підрозділах. Окрім цього, спеціалісти можуть приймати й інші постанови.

ВЛК може робити висновки деяких потреб людини. Про це 24 Канал пише з посиланням Наказ Міністерства оборони України №402.

До теми Відповідальність за відмову від проходження ВЛК: що чекає на військовозобов'язаних

ВЛК ухвалює рішення про придатність до служби

Після проходження військово-лікарської комісії громадянин може бути визначений придатним до служби. Ця постанова дає право:

служити у війську за контрактом або у військовому резерві;

брати участь в підготовці до участі у міжнародній операції (МО);

брати участь у МО;

служити у національному персоналі;

навчатися у вищому військовому навчальному закладі;

нести службу на підводних човнах, на надводних кораблях, у морській піхоті, Десантно-штурмових військах, спеціальних спорудах, підрозділах спеціального призначення;

для підводного водіння танків;

працювати з ДІВ, КРП, джерелами ЕМП, ЛВ, мікроорганізмами I – II груп патогенності, особливо небезпечними інфекційними хворобами;

навчатися в учбовій частині за спеціальністю водолаза, водолаза-глибоководника, акванавта;

працювати водолазом, водолазом-глибоководником або акванавтом на визначеній глибині;

навчатися (служити) за вказаною спеціальністю (постанова приймається щодо осіб, які відбираються для навчання, проходження військової служби за окремими військовими спеціальностями, вказаними у таблиці додаткових вимог до стану здоров’я (ТДВ);

служити у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах, медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони.

Варто зазначити! Особи, які зазначені в останньому пункті вважаються непридатними до служби у підрозділах спеціального призначення, Десантно-штурмових військах, морській піхоті, на підводних човнах, надводних кораблях, у спецспорудах.

Висновок "непридатний": де не можна працювати чи навчатися

Якщо згідно з рішенням ВЛК особа визначена непридатною, то вона не може:

нести військову службу та службу за контрактом;

брати участь в підготовки до участі у МО та, відповідно, брати участь в МО;

працювати в національному персоналі;

навчатися у вищих військових навчальних закладах;

служити на підводних човнах, надводних кораблях, морській піхоті, Десантно-штурмових військах, спеціальних спорудах, водолазом, водолазом-глибоководником, акванавтом, підрозділах спеціального призначення;

начатися в учбовій частині за спеціальністю водолаза, водолаза-глибоководника, акванавта;

бути залученою до підводного водіння танків;

працювати з ДІВ, КРП, джерелами ЕМП, мікроорганізмами I – II груп патогенності, особливо небезпечними інфекційними хворобами;

служити у військовому резерві (при цьому постанова про придатність до військової служби не приймається);

служити на підводних човнах, придатний до служби на надводних кораблях (при цьому постанова про придатність до військової служби не приймається);

служити у війську, але за умови повторного огляду через 6 – 12 місяців (постанова приймається під час дії воєнного стану);

бути залученою до подальшого проходження зборів (постанова приймається щодо призваних на збори військовозобов'язаних, резервістів).

ВЛК визначає потреби громадянина

Лікарі ВЛК можуть винести постанову про те, що особа потребує:

звільнення від виконання службових обов’язків на визначену кількість календарних днів з перебуванням у лазареті медичного пункту частини. Постанова приймається щодо військовослужбовців, які проходять базову військову службу у мирний час;

звільнення від виконання службових обов’язків на визначену кількість календарних днів;

відпустки для лікування у зв’язку з хворобою на визначену кількість календарних днів;

відпустки для лікування після поранення (контузії, травми або каліцтва) на визначені календарні дні;

звільнення від виконання службових обов’язків за станом здоров’я на строк, необхідний для оформлення звільнення, але не більше 30 календарних днів з дня закінчення медичного огляду;

звільнення від походів з переоглядом через 3 – 6 місяців (постанова приймається щодо військовослужбовців ВМС ЗСУ);

лікування у вказаному закладі охорони здоров’я зі вказаним мінімальним орієнтовним строком лікування.

реабілітації у закладі охорони здоров’я на певну кількість календарних днів

Увага! Дві останні постанови лікарі виносять, коли перебування громадянина в медичному закладі погоджене з уповноваженими посадовими особами цього закладу.

стаціонарного обстеження з подальшим переоглядом у вказаному закладі охорони здоров’я;

направлення у батальйон (команду) осіб, які одужують (постанова приймається під час дії воєнного стану);

переведення до вказаного закладу охорони здоров’я;

додаткового харчування у межах половини продовольчого пайка на весь строк базової військової служби (навчання у ВВНЗ (крім курсантів випускного курсу) та у військовому (військово-морському, військово-спортивному) ліцеї);

супроводжуючого;

проїзду на вказаному транспорті та категорію місць;

тривалого медичного спостереження;

звільнення від виконання службових обов’язків на вказаний строк, необхідний для оформлення та затвердження свідоцтва про хворобу, але не більше 30 календарних днів;

навчання (виховання) у спеціалізованих навчальних закладах;

Зазначимо! Дві останні постанови ВЛК ухвалює щодо членів родини військовослужбовця.

відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами;

протезування та/або ортезування;

тривалого лікування протягом визначеного періоду. Ця постанова приймається щодо військовослужбовців після проведення лікування, стабілізації їхнього стану та у разі прийняття рішення, що військовий потребує безперервного перебування в закладах охорони здоров’я та у відпустці для лікування у зв’язку з хворобою або після поранення в цілому чотирьох місяців підряд. Також цей висновок ВЛК ухвалюється щодо військових які потребують тривалого лікування за кордоном та тих, які перебувають на такому лікуванні.

До якої роботи не можуть залучити тимчасово непридатного громадянина

Для осіб, яких ВЛК визнала тимчасово непридатними, обов'язковим є переогляд через 3 – 12 місяців після ухвалення постанови. Громадянин, що отримав такий висновок, тимчасво не може виконувати низку робіт:

бути залученим до здійснення парашутних стрибків (для військовослужбовців ДШВ);

нести службу в спеціальних спорудах;

нести службу водолазом;

бути залученим до підводного водіння танків;

працювати з ДІВ, КРП, джерелами ЕМП, ЛВ, мікроорганізмами I – II груп патогенності, особливо небезпечними інфекційними хворобами;

брати участь у проходження зборів (стосується військовозобов'язаних, резервістів, яких призивають на збори);

нести військову службу (вказується дата повторного огляду);

служити у військовому резерві (вказується дата повторного огляду);

тимчасово непридатні військові ВМС не можуть працювати на підводних човнах, надводних кораблях ВМС ЗСУ, але мають пройти переоглядом через 6 – 12 місяців.

Інші постанови, які можуть винести лікарі ВЛК

Спеціалісти можуть ухвалити рішення про те, що:

протипоказань до виходу в море на кораблі або підводному човні немає;

вихід у море на підводному човні (надводному кораблі) протипоказаний;

особа не потребує тривалого лікування.

Нагадаємо, під час воєнного стану в Україні висновок військово-лікарської комісії дійсний один рік. Усі мобілізовані громадяни і добровольці перед початком служби повинні пройти огляд у лікарів. З наступного року визначення придатності до військової служби має відбуватися швидше, адже працюватиме електронна ВЛК.

Також до кінця лютого 2025 року у застосунку Резерв+ можна буде легко отримати направлення на проходження ВЛК без візиту до територіальних центрів комплектування.