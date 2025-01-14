Електронні направлення на ВЛК будуть доступні в Резерв+ уже в січні цього року

Військовозобов'язані зможуть отримувати електронні направлення на ВЛК у Резерв+. У додатку вони будуть доступні уже в січні 2025 року.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на міністра оборони України Рустема Умєрова. Це стало одним із кроків впровадження реформи ВЛК.

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Мета реформи – зменшити корупцію та бюрократію, – Умєров

"Міністерство оборони впроваджує системну реформу військово-лікарської експертизи (ВЛК) у ЗСУ. Першим кроком стало закладання нормативної бази для видачі електронних направлень на проходження ВЛК для військовозобов'язаних", – повідомив Рустем Умєров у вівторок, 14 січня.

За його словами, мета цієї реформи – створити сучасну, прозору систему ВЛК, яка допоможе зменшити корупційні ризики та бюрократію.

Продовжуємо працювати над новими нормативними актами для подальшого спрощення процедури як для військовозобов'язаних, так і для військовослужбовців. Тепер ВЛК також будуть враховувати рішення експертних команд з оцінювання повсякденного функціонування особи, які з 1 січня замінили МСЕК,

– написав міністр оборони.

Він наголосив, що оновлені положення відповідають нинішнім стандартам і потребам.

Нагадаємо, що Міноборони анонсувало реформу ВЛК, яка стартує уже у лютому. Вона відбуватиметься у три етапи. Перший етап передбачає можливість формування електронного направлення та впровадження електронної форми постанов ВЛК для автоматизації процесів. Інші два – можливість проходження ВЛК у будь-якому медзакладі, а інформація звідти автоматично передаватиметься до Міноборони.

Завершити реформи ВЛК планують в першому півріччі 2025 року.