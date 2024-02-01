Отримала адмінпротоколи: голова ВЛК на Буковині визнала свого чоловіка непридатним до служби

У Чернівецькій області голова військово-лікарської комісії визнала свого чоловіка непридатним до військової служби. Відомо, що на жінку склали адмінпротоколи про корупцію через конфлікт інтересів.

За скоєне правопорушення жінці загрожує штраф. Про це повідомив Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.

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Голова ВЛК отримала адмінпротоколи про корупцію

Відповідно до закону "Про запобігання корупції", чоловік голови ВЛК у Чернівецькій області належить до категорії близьких. В такому випадку жінка мала б повідомити членів комісії про наявність у неї реального конфлікту інтересів, а також не підписувати відповідні документи.

Проте, жінка все ж підписала довідку про непридатність власного чоловіка до військової служби з подальшим його зняттям із військового обліку.

Як зазначили правоохоронці, вона порушила вимоги антикорупційного законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

Відповідальність за вчинене правопорушення передбачає штраф від 1700 до 6800 гривень.

СБУ вручила підозру керівництву Центральної ВЛК

Служба безпеки спільно з ДБР в лютому 2023 року викрила на системній корупції заступника начальника Центральної військово-лікарської комісії Міністерства оборони України. Його підозрюють в отриманні хабарів від ухилянтів.

Посадовець налагодив злочинний механізм отримання грошей від громадян призовного віку.

СБУ задокументували, що за 5 тисяч доларів заступник начальника ЦВЛК обіцяв "посприяти" військовозобов'язаному у видачі висновку комісії про непридатність до військової служби за станом здоров’я з подальшим зняттям з обліку у військкоматі. Він би також отримав право вільно перетинати державний кордон України.