Який термін дії рішення ВЛК та коли доведеться проходити повторно

Згідно з чинним законодавством, рішення військово-лікарської комісії має чіткий термін дії. Після його закінчення доведеться повторно проходити ВЛК.

Кому треба проходити ВЛК та скільки діє висновок комісії про придатність чи непридатність – повідомляє 24 Канал.

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Кому та коли треба проходити ВЛК

Загалом, військово-лікарську комісію зобов'язані проходити:

призовники,

військовослужбовці та члени їхніх сімей (крім членів сімей військовослужбовців, які проходять базову військову службу);

військовозобов'язані, резервісти (кандидатів у резервісти);

громадяни, які приймаються на військову службу за контрактом;

кандидати на навчання у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти та закладах фахової передвищої військової освіти, ліцеїсти військових (військово-морських, військово-спортивних) ліцеїв;

особи, звільнені з військової служби.

Також проходити ВЛК мають особи для того, щоб визначити ступінь придатності до військової служби, а також встановлення травм, захворювань тощо.

Чинним законодавством визначено, що висновок ВЛК діє протягом 1 року під час дії воєнного стану та 5 років у мирний час. Так, повторний медичний огляд потрібно проходити раз на 5 років. Водночас офіцери запасу підлягають повторному медичному огляду зазначеними ВЛК під час чергового атестування, а рядовий, сержантський та старшинський склад запасу – у разі зміни призначення.

Варто наголосити, що наразі усі обмежено придатні громадяни зобов'язані пройти ВЛК до 5 червня 2025 року. Якщо вони цього не зроблять, то на них можуть накласти штрафи від 17 до 25,5 тисячі гривень.