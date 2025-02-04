Які категорії обмежено придатних не мають проходити ВЛК: деталі

В Україні усім обмежено придатним громадянам потрібно пройти ВЛК, аби надати їм новий статус та визначити придатність до служби. Умови цього планують уточнити законопроєктом №12457.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Верховну Раду України. Згідно з документом, буде лише 3 категорії громадян, які не зобов'язані повторно проходити військово-лікарську комісію.

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Хто зможе не проходити ВЛК

Зараз, згідно з законом, повторний огляд передбачений для громадян України, які були визнані обмежено придатними, до 5 лютого. Це стосується і жінок, які також можуть стояти на обліку. Внесений законопроєкт вимагатиме пройти ВЛК до 5 червня 2025 року.

Законопроєкт виписали так, що до 5 червня обмежено придатні не мають обов'язку пройти повторний огляд у таких випадках:

їм до 25 років;

вони старші 60 років;

їх визнано особами з інвалідністю без зазначення групи. Отже, якщо є встановлена інвалідність І, II або III групи.

Інших винятків у документі, який перебуває на завершальній стадії розгляду, не вказано.

Зауважимо, що на сьогодні лише 27 – 28 відсотків серед обмежено придатних пройшли повторну ВЛК. Тому було вирішено дати людям ще час для проходження медкомісії, а також розвантажити роботу територіальних центрів комплектування.